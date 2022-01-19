Где жители Новосибирска предпочитают покупать пиццу?

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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18:12
Неизвестный, держащий в страхе жителей Красноярска, написал второе послание с угрозами взрывов
17:18
Анатолий Серышев: «Для сдерживания распространения штамма «омикрон» в Сибири следует увеличить объемы тестирования»
16:29
Производители одежды выпустили коллекцию с расстрелянным в Новосибирске «скандальным» военачальником
15:32
Мэр Омска назначил своего заместителя
14:15
Четыре миллиарда выделят из федерального бюджета на завершение недостроенного гидроузла в Омске
13:40
Мэр Красноярска повторно заболел коронавирусом
12:14
Шахта «Листвяжная» в Кузбассе может лишиться лицензии на право пользования недрами
10:58
В Новосибирске и Новосибирской области эвакуируют школы из-за сообщений о минировании (обновлено)
10:07
Правоохранители возбудили дело о взятке в отношении сотрудника красноярского предприятия «Роскосмоса»
9:01
Основанная в Новосибирске сеть автосервисов планирует в 2022 году открыть еще 45 станций
21:34
В Новосибирске запустилась первая тестовая зона 5G
21:27
Экс-главврача ЦРБ в Новосибирской области приговорили к условному сроку за хищение почти миллиона рублей
20:34
«Об отмене концерта мы узнали из СМИ»: генеральный консул ФРГ прокомментировал ситуацию с выступлением Линдеманна в Новосибирске
20:07
Дело о взяточничестве возбуждено в отношении первого замглавы красноярского Канска
19:40
Анатолий Серышев посетил площадку строительства ледовой арены в Новосибирске
18:43
Прямые выборы мэров могут вернуть в Алтайском крае
18:09
В ТОСЭР Новосибирской области привлекли 1,4 миллиарда рублей инвестиций
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Белое пятно госполитики, или Как решать кадровый вопрос?
Участник строительного рынка Новосибирска
Как решить проблемы Новосибирска со строительством социальной инфраструктуры?
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Что такое цифровая трансформация?
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации