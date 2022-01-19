Где жители Новосибирска предпочитают покупать пиццу?

Дмитрий Катаев
 
Где покупать пиццу?

«Континент Сибирь»  предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.

Где в Новосибирске, на ваш взгляд, самая вкусная пицца?

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  