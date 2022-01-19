Неизвестный, держащий в страхе жителей Красноярска, написал второе послание с угрозами взрывов

В сети появилось очередное письмо от неизвестного с угрозами террактов в Красноярске. После предупреждений о наличии взрывчатки в школах и детсадах он сообщил о «минировании» церквей и вокзалов.

Как говорится в сообщении неизвестного лица под ником BlackBull от 19 января, в числе якобы заминированных в Красноярске зданий – несколько церквей, два автовокзала и железнодорожный вокзал.

Напомним, в Красноярске на протяжении нескольких дней поступают сообщения о «минировании» школ и детских садов.

«Жизни я вам не дам. Насчёт того, что вы думаете, если проверите школу и всё… А вдруг кто-то из детишек пронёс конфетку? Думайте сами», — говорится в сообщении, где автор указал свои контакты в Telegram с предложением обратиться к нему за некой подсказкой (цитата по Telegram-каналу издания «Проспект Мира»).

По словам автора сообщения, «минирования» продолжаются из-за невыполненных требований, о которых он рассказал в предыдущем послании – за прекращение своих действий неизвестный просил два миллиона евро.

Помимо этого, злоумышленник потребовал перевода школьников на дистанционное обучение. В итоге часть образовательных учреждений всё-таки отправили детей и педагогов на «удалёнку». При этом в большинстве школ мероприятия по эвакуации отменены, а здания взяты под круглосуточную охрану. Детские сады же закрыли до конца недели.

По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, по всем фактам ложных сообщений о минировании учреждений возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее сообщалось об эвакуации школ из-за сообщений о минировании в Новосибирске и Новосибирской области.