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Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Участник строительного рынка Новосибирска
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
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