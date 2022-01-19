Анатолий Серышев: «Для сдерживания распространения штамма «омикрон» в Сибири следует увеличить объемы тестирования»

В регионах Сибири выявили случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Для сдерживания распространения заболевания необходимо увеличить объемы тестирования, отметил полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев провел заседание координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории регионов Сибири. Участие в заседании приняли главы субъектов округа.

Анатолий Серышев напомнил о том, что в сибирских регионах зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Отметим, заболевание выявили, в частности, в Томской, Омской, Иркутской областях, Красноярском крае и Хакасии.

«Для сдерживания его распространения важно своевременно выявлять вирус и изолировать носителя, поэтому следует существенно увеличить объемы тестирования», — приводит окружной информационный центр слова Анатолия Серышева.

По словам полпреда, регионы должны направить дополнительные усилия на организацию эффективной деятельности амбулаторно-поликлинического звена. Кроме того, нужно усилить работы колл-центров и «горячих линий», куда поступают обращения жителей: проверить их техническую и организационную готовность, и увеличить количество операторов и пропускную способность телефонных линий, если это необходимо. Он сообщил о возможности привлечения к работе студентов и волонтеров.

Анатолий Серышев также отметил важность оказания помощи поликлиникам в период подъема заболеваемости COVID-19. В числе возможных мер поддержки — выделение дополнительного автотранспорта для врачей.

«Кроме того, в момент резкого роста заболеваемости необходимо предпринять меры для предотвращения возникновения ажиотажного спроса на лекарства, наиболее популярные препараты в достаточном количестве должны быть в розничной аптечной сети. Задача органов власти — обеспечить лекарствами стационары и амбулаторных больных», — сообщает окружной информационный центр.

По данным территориальных управлений Роспотребнадзора, на утро 19 января в регионах Сибирского федерального округа зарегистрировано 967,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболевание выявили у 2 271 человека. На стационарном лечении находятся около 11,9 тыс. пациентов с COVID-19, под медицинским наблюдением — 66 тыс. человек.