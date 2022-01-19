Производители одежды выпустили коллекцию с расстрелянным в Новосибирске «скандальным» военачальником

Красноярский молодёжный бренд «Колос» совместно с книжным издательством «Чёрная сотня» выпустил коллекцию одежды с изображением белогвардейского «чёрного барона» Романа фон Унгерн-Штернберга, расстрелянного в Новониколаевске сто лет назад. В начале года портрет военачальника пытались увековечить на стене дома в Новосибирске.

Как следует из информации на сайте бренда, в коллекцию вошли шоппер «Ново-Николаевск» с изображением карты города – она перечёркнута такой же красной звездой, которой противники исторической личности пометили портрет барона на стене дома в Новосибирске, футболки и худи «Унгерн» с приказом белого военачальника о начале похода на советскую территорию и так далее.

Как рассказал «Континенту Сибирь» представитель бренда «Колос» Александр Плеханов, часть вырученных с продаж средств поступит на восстановление граффити с изображением барона в Новосибирске, которое в январе уничтожили неизвестные.

«Наш бренд одежды тесно связан с исторической тематикой, в частичности, с Гражданской войной в России и представителями белого движения. Поэтому мы не захотели пройти мимо того факта, что практически сразу после появления граффити оно было закрашено вандалами — значит, эта тема очень чувствительна для людей по сей день. Довольно интересный отголосок Гражданской, который и захотели запечатлеть на вещах и аксессуарах», — рассказал «Континенту Сибирь» Александр Плеханов 19 января.

По его словам, спрос на атрибутику с бароном уже сейчас очень высок.

Контрреволюционный офицер Роман фон Унгерн-Штернберг был расстрелян в Новониколаевске в 1921 году после его приказа о наступлении на советскую территорию – «чёрный барон», как прозвали военачальника, был предан своим окружением. Отношение к его фигуре по сей день остаётся неоднозначным – одни романтизируют личность белогвардейца, другие настроены к ней воинственно.

Напомним, 4 января на стене здания по улице Фабричной, 10 в Новосибирске появилось граффити с изображением барона, однако уже на следующий день портрет был закрашен чёрной краской и перечёркнут красной звездой.