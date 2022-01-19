Жилой комплекс ГК SKY Group вышел в финал федеральной премии ТОП ЖК-2022

Жилой комплекс ГК SKY Group Red Fox стал одним из финалистов федеральной премии ТОП ЖК-2022. 22 декабря Конкурсная комиссия Премии ТОП ЖК-2022 на своем заседании утвердила финалистов в 77 номинациях первой региональной группы. Итоги конкурса будут подведены на Российской Строительной Неделе 1 марта 2022 года.

Строительство жилого комплекса Red Fox началось в Новосибирске 2017 году. Проектом застройки запланировано строительство 7 жилых домов переменной этажности. Общая площадь застройки составит более 3 га. Конфигурация домов жилого комплекса формирует внутренний двор с благоустройством и ландшафтным дизайном, зонами для отдыха и спорта.

На начало января 2022 года здесь завершено строительство двух жилых домов, в стройке — пять.

Проект реализуется совместно с мэрией г. Новосибирска по программе развития застроенных территорий. Застройщик за свой счет прокладывает все магистральные инженерные сети, которые в последующим передаются на баланс муниципалитета.

Премия ТОП ЖК — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Определение финалистов, призеров и победителей осуществляется по 155 номинациям. Участие в конкурсе принимает более 1 тыс. проектов от 700—800 застройщиков. Конкурс ежегодно стартует в октябре-ноябре. Объявление и награждение победителей проводится в марте в рамках Российской строительной недели. Традиционно дипломы победителям самых престижных номинаций вручает министр строительства и ЖКХ России.

В оценке жилых комплексов-новостроек участвуют более 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам, объединенным в 8 групп, в числе которых комплексность застройки, обеспеченность инфраструктурой, архитектура, дворовые и парковочные пространства, умный дом и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

ГК «Sky Group» – динамично развивающаяся новосибирская компания. Основными видами деятельности компании являются: осуществление функций заказчика-застройщика, организация управления строительством, осуществление функций генерального подрядчика, технический надзор за строительством, осуществление технологического и строительного инжиниринга, расселение ветхого и аварийного жилого фонда, управление жилым фондом, девелопмент и реализация высокотехнологичного оборудования. Расширяет сферу деятельности, ориентируясь на внедрение передовых технологий в области строительства, используя новые технологии и инженерные решения. В портфеле компании реализованные проекты жилищного строительства «Тихие Зори», «ЧеховSKY», строящиеся жилищные комплексы: «КрымSKY», «Red Fox», «КубаньSKY».