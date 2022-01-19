Мэр Омска назначил своего заместителя

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении Анастасии Терпуговой на должность своего заместителя. Она заняла пост вице-мэра осенью 2019 года.

Мэр Омска Сергей Шелест назначил Анастасию Терпугову своим заместителем. Соответствующее распоряжение глава городской администрации подписал 18 января.

Как сообщили в мэрии Омска, Анастасия Терпугова продолжит курировать деятельность департаментов образования, культуры, общественных отношений и социальной политики, департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта, а также отдела по обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Анастасия Терпугова родилась в 1977 году. Свою трудовую деятельность в муниципальной системе начала с 1998 года в муниципальном образовательном учреждение Центр детского творчества и дополнительного образования «Созвездие» в должности педагог-организатор.

С 2001 до 2012 года Терпугова прошла путь от ведущего специалиста комитета по делам молодежи до начальника отдела по делам молодежи, культуры, спорта и социальной работе администрации Октябрьского административного округа города Омска. В 2012 году была назначена заместителем главы администрации Центрального округа города Омска. Впервые вступила в должность заместителя мэра Омска осенью 2019 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о назначении в администрации города Омска первого заместителя, заместителя мэра, а также руководителя аппарата мэра Омска. Кадровые изменения также произошли в правительстве региона.