Четыре миллиарда выделят из федерального бюджета на завершение недостроенного гидроузла в Омске

Правительство России выделит более четырёх миллиардов рублей на завершение строительства Красногорского гидроузла в Омске. Возведение плотины, которое началось в целях корректировки последствий снижения уровня воды в Иртыше, было приостановлено в 2015 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4 млрд руб. на завершение первого этапа строительства Красногорского гидроузла в Омске в 2022-2024 годах, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко.

Объект, возведение которого направлено на удержание необходимого уровня воды в реке Иртыш с учётом возможного увеличения водозабора со стороны соседних стран, будет достраиваться в два этапа. Длина плотины составит почти 700 метров.

«Уровень воды в главной водной артерии области стабильно снижается и уже достиг критической отметки. Сооружение гидроузла позволит скорректировать последствия природных и антропогенных изменений и обеспечить необходимые условия для водозабора и судоходства», — цитирует Викторию Абрамченко пресс-служба.

Снижение воды в Иртыше в результате изменения климата наблюдается уже не одно десятилетие. Проблема усугубляется большими объёмами потребления воды в соседних Китае и Казахстане.

Строительство гидроузла для решения этой проблемы началось в 2011 году в районе Омска Красная горка. Сдача объекта была запланирована на 2016 год, однако в 2015 году из-за банкротства генподрядчика – НПО «Мостовик», а также отсутствия финансирования работы были приостановлены. Техническая готовность гидроузла на тот момент составила 53%. Содержание недостроенной плотины ежегодно обходится региону в сумму около 50 млн руб.

Напомним, в конце июля 2021 года правительство России приняло решение выделить 2,5 млрд руб. на улучшение экологии в Омске, Новокузнецке и Чите.