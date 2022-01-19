В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о взятке в отношении главы бюро комплектующих товаров АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ее супруга.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 55-летний начальник бюро комплектующих товаров предприятия и ее супруг подозреваются в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки).

«По версии следствия, в 2021 году обвиняемая получила через своего супруга от поставщика оборудования для нужд акционерного общества поэтапно взятку в виде денег в размере 7,5 процентов от цены заключенных контрактов в сумме 18 миллионов рублей за покровительство его коммерческой деятельности со своей стороны, выражающееся в своевременной оплате договоров и счетов, выставленных поставщиками, контроле исполнения условий договора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю. Супруга женщины задержали с поличным при получении взятки от поставщика. В ведомстве отметили, что в ходе следствия по месту жительства обвиняемых в тайниках было изъято более 13 млн рублей, в том числе в иностранной валюте.

«На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 36 миллионов рублей. Супругам предъявлено обвинение в совершении данных преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Напомним, накануне стало известно о том, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя мэра Канска Красноярского края. Его подозревают в получении взятки.

АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» («ИСС» им. ак. М.Ф. Решетнева») — ведущее предприятие России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Организация входит в госкорпорацию «Роскосмос». За 60 лет специалистами компании создано свыше 1 280 космических аппаратов, введено в эксплуатацию более 40 космических систем и комплексов. Примерно 2/3 спутников, входящих в орбитальную группировку России, являются продукцией предприятия. Компания находится в городе Железногорск Красноярского края.