В Новосибирске запустилась первая тестовая зона 5G

В Новосибирске начала работу первая в регионе тестовая зона сети пятого поколения. Ее площадкой стал Киберполигон Сибирского государственного университета телекоммуникации и информатики. Специалисты кафедры телекоммуникационных систем и вычислительных средств СибГУТИ продемонстрировали успешную регистрацию телефона Samsung S21+ в сети 5G.

Стоит отметить, что СибГУТИ создал сеть собственными силами на базе своего виртуального оператора, со своими SIM-картами и нейтральными идентификаторами сетей. «Мы организовали пилотную зону сами, без участия сторонних операторов», – прокомментировали представители вуза «Континенту Сибирь».

Задача тестовой сети, по их словам, заключается в том, чтобы позволить сотрудникам университета исследовать и разрабатывать алгоритмы мобильной связи на качественно новом уровне, а студентам, обучающимся по профилю «Программное обеспечение мобильных систем», – заниматься разработкой такого ПО и интегрировать его в код действующей сети.

Федеральные операторы мобильной связи уже открывали свои тестовые зоны 5G, но в основном делали это в европейской части России. Так, Tele2 организовала зону в Москве, «МегаФон» – в Санкт-Петербурге, а также в Кемеровской области, «Билайн», начав с Москвы, также пришел в Сибирь. Эти три оператора, напомним, создали в 2021 году совместное предприятие для расчистки частот под сеть нового поколения.

О готовности организовать первую тестовую зону в Новосибирске заявил МТС, выбравший две тестовые площадки – Академпарк и наукоград Кольцово. Первоначально они должны были заработать в четвертом квартале 2021 года, но по ряду причин запуск был перенесен на следующий год.

В настоящий момент на тестовой площадке СибГУТИ выполняется оценка ключевых показателей эффективности этой сети, а в дальнейшем планируется работа над их улучшением, чтобы добиться соответствия требованиям, предъявляемым к мобильным сетям 5-го поколения: скорость на передачу данных до 20 Гбит/с, задержка на передачу пакета менее 1 мс, а также высокая абонентская плотность.