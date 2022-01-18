Экс-главврача ЦРБ в Новосибирской области приговорили к условному сроку за хищение почти миллиона рублей

Суд вынес приговор бывшему главному врачу Карасукской ЦРБ Новосибирской области за превышение полномочий и присвоение 900 тысяч рублей. Ей назначено наказание в виде условного срока.

Карасукский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Карасукская центральная районная больница» Натальи Погореловой, обвиняемой по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием служебного положения).

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области 18 января, с учётом позиции гособвинителя Погореловой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«В суде установлено, что Погорелова в 2016-2017 годах, используя свое служебное положение руководителя медицинского учреждения, похитила вверенные ей для использования по целевому назначению денежные средства бюджетного учреждения. Общая сумма похищенных денежных средств составила около 900 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Суд также потребовал взыскать с обвиняемой сумму причинённого ущерба.

Свою вину экс-главврач не признала. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в июле в отношении главврача Кыштовской ЦРБ было возбуждено дело об административном нарушении за незаконное размещение агитационных баннеров.