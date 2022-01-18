По словам генерального консула ФРГ в Новосибирске Бернда Финке, об истории с отменой концерта фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна он узнал из СМИ, поскольку ни организаторы тура, ни их оппоненты не обращались по этому вопросу в консульство, решив все вопросы между собой. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 18 января.



Дипломат склонился к тому, что концерт был отменен именно из-за коронавируса, а не из-за протестного настроения, поскольку отмены выступлений были не только в Новосибирске, но и в других городах и странах. Тем не менее, он отметил, что эта история еще раз показывает, какую сильную роль играет в России Русская православная церковь: обращение очень быстро дошло не только до депутатов Госдумы, но и до главы Следственного комитета. «Конфликты между искусством и религией происходят и в Германии. Чаще всего, если концерт запрещается по религиозным мотивам, его организаторы идут в суд. Но мы стараемся накладывать ограничения только там, где это действительно необходимо. Евангелисты и католики уже давно не имеют в Германии такого влияния, как православная церковь в России», – констатировал он.

Бернд Финке отметил, что везде существуют группы людей, которые всегда найдут, чем быть недовольными. И что Новосибирск знает немало тому примеров – от «Тангейзера» до относительно недавней истории с фотовыставкой по случаю Дню германского единства 3 октября, которая, по его словам, существует уже десять лет и никогда не вызывала такой жесткой критики. «Нам сказали, что мы показываем неправильную картину исторических событий – вспоминает Бернд Финке. – Но при этом никакой конкретики, в чем именно заключается эта неправильность, мы так и не услышали».

Генконсул уже давал ранее свой комментарий «Континенту Сибирь» по поводу выставки и 18 января в ходе пресс-конференции добавил еще один факт. После завершения работы выставки консульство ФРГ в Новосибирске попросило Институт истории СО РАН провести экспертизу по всем полученным претензиям: насколько они соответствуют действительности, есть ли искажение истории и так далее. «Представители института пришли к выводу, что никакого искажения реальности нет. И что выставка может продолжать работать и дальше», — отметил Бернд Финке.