Дело о взяточничестве возбуждено в отношении первого замглавы красноярского Канска

В отношении первого заместителя мэра Канска Красноярского края Петра Иванца возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве. По данным местных СМИ, чиновник уволен.

Уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки) заведено в отношении первого заместителя главы Канска Красноярского края, сообщает прокуратура региона 18 января.

Как сообщили в надзорном ведомстве, дело выделено в отдельное производство по результатам проверки другого дела – по ст. 159 УК РФ (мошенничество), его фигурантом стала местная «чёрная» риэлтор. По версии следствия, женщина оформляла сделки купли-продажи жилья, принадлежащего другим гражданам.

«В ходе проверки установлено, что в ноябре 2016 года первый заместитель главы Канска лично получил от злоумышленницы денежные средства в размере 50 тыс. рублей за предоставление ей информации о списке лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которую последняя использовала в своей риэлторской деятельности», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

По данным ИА «Запад 24», речь идёт о Петре Иванце, об увольнении которого стало известно в этот же день. Как отмечает информагентство, коррупционный скандал может стать поводом для отставки главы Канска Андрея Береснева, которым, по данным издания, не вполне довольны краевые власти и правоохранительные органы. Также отмечается, что Иванец не впервые становится участником скандальной ситуации – ранее он был замечен в вымогательстве дисков для личного автомобиля Toyota Land Cruiser, но ход этому делу дан не был.

Напомним, в декабре в администрации Канска прошли обыски. Официально оперативные мероприятия не комментировались, однако, по неофициальным данным, они были связаны с ситуацией вокруг канской мошенницы, продававшей чужое жильё. Неофициально также сообщалось, что оперативники побывали в кабинетах начальника отдела по учёту и муниципальному жилищному контролю управления строительства и ЖКХ Александра Позднякова и заместителя главы города Петра Иванца.