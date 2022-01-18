Анатолий Серышев посетил площадку строительства ледовой арены в Новосибирске

18 января полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе проинспектировал ход работ на строительной площадке нового новосибирского ЛДС.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе в декабре ушедшего года уже вникал в состояние многофункциональной ледовой арены на Левобережье Новосибирска и прилегающей к ней транспортной инфраструктуры.

В ходе нового визита на объект Анатолий Серышев обсудил с представителями правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и подрядных строительных организаций вопросы строительства дорог и станции метро «Спортивная», которые предполагается ввести в эксплуатацию уже в текущем году.

Полномочный представитель президента РФ отметил, что работы ведутся по догоночному графику, темпы строительства ЛДС и прилегающей транспортной инфраструктуры увеличены, однако необходимо продолжать наращивать скорость и объёмы выполненных работ. Для этого Анатолий Серышев предложил привлечь дополнительных специалистов на стройплощадку. «Важно, что сегодня все участвующие стороны понимают значимость завершения работ точно в срок, чтобы подарить настоящий праздник спорта гостям и жителям Новосибирска», – отметил он.

В настоящее время на ледовой арене устанавливают внутренние перегородки, формируют и остекляют каркасы фасадов, устраивают системы отопления, освещения и пожаротушения. На малой тренировочной арене, куда тепло подано в конце прошлого года, достигнуты положительные температуры и начаты работы по устройству полов.

Планируется, что в шестиэтажном ЛДС площадью 55 000 квадратных метров 10 500 зрителей смогут разместиться на основной арене и ещё 200 – на тренировочной. Также в комплексе будут располагаться спортивный и тренажёрный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и вспомогательные помещения. На сегодняшний день срок завершения строительства многофункциональной ледовой арены – сентябрь 2022 года.

Напоминаем, что в 2022 году также должно быть завершено строительство четвёртого мостового перехода для автотранспорта через реку Обь. Ранее мэр Новосибирска оценил, насколько этот объект поможет улучшить транспортную ситуацию в мегаполисе.