Коронавирус стал причиной смерти 90-летней жительницы Новосибирской области

За последние сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончалось 12 человек. Самой старшей умершей было 90 лет.

По данным регионального оперштаба на вторник, 18 января, в результате коронавирусной инфекции в Новосибирской области за последние сутки умерли четверо мужчин в возрасте от 56 до 86 лет и восемь женщин от 63 до 90 лет. Днём ранее число жертв заболевания достигло 16 человек.

Всего в регионе от осложнений COVID-19 погибло 4 464 человека.

В инфекционных стационарах лечатся от «ковида» 2 452 новосибирца, среди них 30 детей. В реанимации при этом находятся 275 пациентов, 37 – на искусственной вентиляции лёгких.

Число новых случаев заболевания в Новосибирской области на 18 января составило 237 (днём ранее – 230, 16 января – также 237).

В Кемеровской области 18 января было выявлено 280 новых случаев коронавирусной инфекции (17 января – 274), семеро пациентов погибли (17 января – восемь человек).

Медицинскую помощь в регионе получают 5 958 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5 248 человек.

Число заболевших в Алтайском крае, по данным на вторник, достигло 125 067 человек. Умерли от коронавирусной инфекции 25 человек (17 января – 23 человека).

В инфекционных госпиталях с подтверждённым коронавирусом лечатся 1 432 жителя региона, у 190 подтверждена вирусная пневмония. Тяжело болеют 353 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 158.

Ранее сообщалось о том, что за год смертность от коронавируса в Новосибирской области выросла более чем в полтора раза.