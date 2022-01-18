Красноярские школы возьмут под круглосуточную охрану из-за сообщений о минировании

18 января из-за сообщений об угрозе взрыва в Красноярске эвакуировали 122 школы. Образовательные учреждения города возьмут под круглосуточную охрану.

В красноярских школах в четвертый раз с начала года проводится эвакуация учащихся и преподавателей из-за ложных сигналов о минировании. Так, по сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, только за 13 и 14 января в Красноярске были эвакуированы 131 школа и 45 торговых центров.

В пресс-центре городской администрации уточнили, что 14 января из-за угрозы взрыва были эвакуированы восемь школ, еще восемь — 17 января. После проверок правоохранительные органы не обнаружили запрещенных предметов. Сегодня сообщения о минировании поступили в 122 школы города.

«Полицией предпринимаются все необходимые меры в связи с продолжающейся чередой массовых заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Развернута работа ситуационного центра МУ МВД России «Красноярское». На местах работают кинологи, следственно-оперативные группы. Только сегодня в Красноярске эвакуировано 122 школы, расположенных в 135 корпусах», — цитирует ТАСС начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого.

Александр Речицкий отметил, что по каждому факту лжеминирования правоохранители возбудили уголовные дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Он добавил, что с сегодняшнего дня все школы города будут взяты под круглосуточную охрану «до особого распоряжения».

Мэр Красноярска Сергей Еремин напомнил о необходимости проведения проверок по фактам сообщений о минировании, а также попросил горожан отнестись с пониманием к происходящим эвакуациям в учебных заведениях.

«Уже четыре учебных дня, прежде всего, наших детей, педагогов и родителей держат в напряжении. Поступают анонимные сообщения о минировании учебных заведений. Игнорировать их недопустимо. За любой псевдоугрозой может быть реальная опасность. <…> Пока не будет выявлен источник угроз — вариантов у нас нет. Поэтому совместно с МВД приняли решение усилить круглосуточную охрану школ», — написал Сергей Еремин на своей странице в Instagram.

Напомним, 12 января в Новосибирской области провели эвакуацию судов из-за угрозы взрыва. Информацию о возможном минировании получили все суды города Новосибирска и 18 судов региона, сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.