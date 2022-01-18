В жёсткой посадке вертолёта Robinson-R66 на Алтае виноваты погодные условия — следователи

Уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson-R66 в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в августе 2020 года прекращено. По данным следователей, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия.

О прекращении уголовного дела сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР 18 января.

Уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта было возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Органами следствия установлено, что данное происшествие произошло вследствие неблагоприятных погодных условий. В действиях пилота нарушений, повлекших к опрокидыванию воздушного судна, не выявлено, в результате чего уголовное дело было прекращено», — сообщили в ведомстве.

Как объяснили следователи, в процессе разворота вертолёт попал в сильный восходящий поток, в результате чего он был заброшен на плато. Кроме того, возникли затруднения в определении высоты полёта из-за белизны поверхности и отсутствия ориентиров на снегу.

Инцидент произошёл 4 августа 2020 года около 16:20 по местному времени. Вертолёт Robinson-R66 совершил жёсткую посадку на склоне горы Белуха в Усть-Коксинском районе Республики Алтай во время технического полёта. Машина опрокинулась на бок, в результате чего повредились главный винт и фюзеляж – ущерб был оценен в 33 млн руб. Пилот не пострадал.

Известно, что вертолёт принадлежал ООО «АлтайАвиа», бенефициаром которого, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», является известный предприниматель, владелец крупной инвестиционной компании АФК «Система» Владимир Евтушенков. Общество специализируется на перевозке воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию.

Напомним, в декабре такое же воздушное судно потерпело крушение в Хакасии. Находившийся на борту пилот погиб.