Мэр Красноярска предложил сделать «главным» городской железнодорожный вокзал

Мэр Сергей Ерёмин предложил руководству городской железной дороги добавить эпитет «главный» к названию станции «Красноярск» в преддверии юбилея краевого центра. По мнению градоначальника, это выдвинет мегаполис на лидирующие позиции среди «миллионников».

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин написал письмо на имя руководителя Красноярской железной дороги Алексея Туманина, в котором предложил переименовать железнодорожную станцию «Красноярск» в «Красноярск – Главный» в преддверии 400-летия города. Об этом сообщает ИА «Пресс-Лайн» 18 января.

Как отметил Ерёмин в своём письме, направленном 11 января, инициатива связана с одним из главных направлений развития Красноярска, которое заключается в стремлении вывести город на лидирующие позиции и усилить его конкурентные преимущества среди мегаполисов.

«Учитывая данные задачи, предлагаем рассмотреть возможность изменения наименования главной железнодорожной станции города «Красноярск» на более весомое и отражающее наши цели – «Красноярск — Главный», — заключил мэр.

Ранее сообщалось о том, первый транш на строительство метрополитена Красноярский край получит в 2022 году.