В «Восточном союзе» продуктовых ритейлеров сменяется руководство

Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова покидает пост генерального директора «Восточного союза» в связи с переходом на другую работу.

В мае 2021 года при непосредственном участии бывшего топ-менеджера «Магнита» Ольги Наумовой был образован «Восточный союз» продуктовых ритейлеров. Соучредителями альянса стали красноярская сеть «Красный Яр», иркутская «Слата» и дальневосточная «Самбери».

18 января стало известно о смене руководства в «Восточном союзе». Ольга Наумова решила освободить кресло гендиректора альянса и сменить место работы. Учредители объединения ритейлеров приняли решение предложить вакантный пост гендиректору торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» Анжеле Рябовой. «Континенту Сибирь» в пресс-службе «Красного Яра» сообщили, что, наряду с новыми обязанностями, Анжела Рябова также продолжит руководить сетями «Красный Яр» и «Батон».

Комментируя свой уход, Ольга Наумова отметила, что «идея альянса показала свою бесспорную состоятельность», указала, что в настоящее время сети-участники растут на 10-12% быстрее рынка и базис для их дальнейшего успешного развития сформирован. Вместе с тем, глава альянса посчитала, что «на данном этапе эффективнее передать операционное управление проектом одному из коллег, хорошо чувствующему специфику местного рынка».

Анжела Рябова высоко оценила вклад Ольги Наумовой в развитие «Восточного союза», вместе с тем указав, что видит несколько иную стратегию дальнейшего развития объединения: Первый «подход к снаряду» показал, что для глубокой интеграции сетей требуется более длительный подготовительный период. Свои коррективы в первоначальный вариант стратегии развития нового мультиформатного игрока также внесли решение ФАС по вопросу присоединения к альянсу ГК «Командор» и изменение общей рыночной ситуации».