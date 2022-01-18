Есть клуб и библиотека: стало известно, где отбывает наказание бывший вице-мэр Барнаула

Бывший заместитель мэра Барнаула Сергей Дёмин, приговорённый к девяти годам лишения свободы за взятки, отбывает наказание в колонии строгого режима в Рубцовске. В исправительном учреждении раньше располагался профилакторий для людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

О местонахождении бывшего вице-мэра Барнаула сообщает «Ъ-Сибирь» 18 января со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ИК-10 УФСИН по Алтайскому краю в Рубцовске, где отбывает наказание Сергей Дёмин, организована на месте бывшего лечебно-трудового профилактория для людей с алкоголизмом и наркоманией. Исправительное учреждение рассчитано на 1,7 тыс. человек. Заключённые занимаются дерево- и металлообработкой, производством мебели и стройматериалов, а также изготовлением сувениров.

Также отмечается, что в колонии есть клуб и библиотека, работают кабельное телевидение и радио, выпускается стенгазета.

В этом же учреждении отбывает наказание бывший замгубернатора Алтайского края Юрий Денисов, также обвинённый во взяточничестве. В июле 2017 года он был приговорён к восьми годам лишения свободы и штрафу 4,5 млн руб.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Дёмина было возбуждено в марте 2020 года по материалам УФСБ РФ по Алтайскому краю. По данным следствия, в 2019 году Дёмин получил туристическую путёвку от знакомого за устройство последнего в организацию, принадлежащую муниципалитету. После этого вице-мэр вместе со знакомым потребовали у застройщика, возводящего дом по заказу муниципальной организации, 15 млн руб. за беспрепятственное завершение работ. При получении 3,6 млн руб. Дёмин был задержан.

В сентябре 2021 года Дёмина приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 15,1 млн руб. по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщалось, во время вынесения приговора в зале суда родственники Дёмина допустили нецензурные высказывания в адрес представителей закона, за что попали под уголовное дело по ч.1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия». Кроме того, в отношении сына бывшего вице-мэра возбуждено уголовное дело за угрозы применения насилия по отношению к правоохранителям (ч. 1 ст. 318 УК РФ).