В Омской области выявили первые случаи заражения штаммом COVID-19 «омикрон»

В Омской области зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Некоторые заболевшие не выезжали за пределы региона.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Омской области, в регионе выявили 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

Первый случай завозной — заболевший прибыл из города Астана Республики Казахстан. Еще один заболевший прибыл в регион из города Югры Ханты-Мансийского автономного округа.

«В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей. Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести, все контактные обследованы. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме», — указано в сообщении.

Напомним, первый случай заражения «омикроном»в России был выявлен в декабре прошлого года. Вирус был обнаружен у двух пассажиров, прибывших из ЮАР. В Сибири о первых подтвержденных случаях заболевания штаммом сообщили 15 января. Его выявили у двух жителей Республики Тува.

Накануне стало известно о выявлении «омикрона» в Красноярском крае. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, заболевание подтвердилось у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы.

Отметим, некоторые регионы Сибири готовятся к наступлению волны штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Как сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, штамм появится в регионе через несколько недель.