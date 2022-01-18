Жители Горного Алтая полюбили смартфоны с большой памятью и широким экраном

Федор Туров
 
Миниатюра для: Жители Горного Алтая полюбили смартфоны с большой памятью и широким экраном

Аналитики МТС выяснили, как за 2021 год изменились вкусы жителей Республики Алтай при покупке смартфонов. Жители республики стали выбирать более дорогие смартфоны, которые лучше фотографируют, больше хранят, быстрее работают и более комфортны в использовании. Средняя цена купленных гаджетов выросла до 23 300 рублей, а каждый третий из купленных гаджетов имел объем памяти от 128 гигабайт.

Смартфоны с большим объемом памяти покупали в 1,5 раза больше по сравнению с 2020 годом (для сравнения, продажи гаджетов с небольшими объёмами памяти 16 ГБ и 32 ГБ «просели» в среднем на 40 процентов).

«Подросли» и другие параметры: для лучшей функциональности покупали смартфоны потяжелее (в среднем 190 граммов) и толще (почти один см). Средняя диагональ дисплеев у популярных моделей выросла более 16 см (6,4 дюйма), что очень удобно — алтайцы активно используют смартфоны, как второй телеэкран, для просмотра фильмов и видео.

Пятью самыми продаваемыми моделями стали Xiaomi Redmi 9A 128 Гб, Apple iPhone 11 128 ГБ, Samsung Galaxy A02 64 ГБ, Xiaomi Redmi 9 128 ГБ и Apple iPhone 11 64 ГБ.

Самым покупаемым брендом в Республике Алтай в 2021 году стал Samsung (34%), на втором месте Xiaomi (28,5%), на третьем — Apple (20%). Также в «пятерку» вошли Honor и Realme. Вместе с покупкой смартфона покупатели интересовались гарнитурами и чехлами — в первую очередь, это касалось моделей Apple и Samsung Galaxy.

Средний срок службы гаджета рос так же пропорционально, как и его стоимость — жители Горного Алтая стели приобретать устройства с прицелом на более продолжительное использование. В 2021 году средний срок владения мобильными аппаратами в Республике превысил 3 года.

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