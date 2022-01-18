Министр культуры и нацполитики Кузбасса покинула свой пост

Василий Попов
 
Марина Евса покинула пост министра культуры и нацполитики Кузбасса
Фото: Марина Евса/Instagram

Министр культуры и национальной политики Кемеровской области Марина Евса ушла в отставку. Она проработала в должности около двух лет.

Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, Марина Евса покинула должность министра по собственному желанию.

«Марина Александровна Евса оставила должность министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе  правительства региона.

Марина Евса родилась 15 июля 1970 года в городе Осинники Кемеровской области, окончила Сибирский государственный индустриальный университет в Новокузнецке.  Работала директором Новокузнецкого драматического театра, в 2016 году была избрана в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов.

Марина Евса заняла пост начальника департамента культуры и национальной политики Кузбасса в 2019 году. В феврале 2020 года после реструктуризации департамент был переименован в министерство, а Евса стала министром.

Напомним, 14 января стало известно об уходе Елены Пахомовой с должности заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки.  В декабре 2021 года ушел в отставку министр здравоохранения региона Михаил  Малин.

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