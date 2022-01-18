Новосибирский суд оштрафовал S7 Airlines за отказ в перевозке пассажиров

Суд оштрафовал АО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) за нарушение прав пассажиров. Компания отказала в перевозке пяти пассажирам из-за отсутствия свободных мест в самолете, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Новосибирский транспортная прокуратура выявила нарушение требований законодательства о защите прав потребителей компанией S7 Airlines.

Установлено, авиакомпания отказала в перевозке пяти пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи из-за отсутствия свободных мест в самолете. Вместо них на борт воздушного судна были приняты трансферные пассажиры, потерявшие стыковку с иными рейсами.

«По инициативе Новосибирского транспортного прокурора судом АО «Авиакомпания «Сибирь» дважды привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг населению) с назначением штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на рассмотрении уполномоченного органа в настоящий момент находится более восьми дел об административных правонарушениях, возбужденных прокуратурой в январе текущего года за подобные нарушения законодательства.

Напомним, в конце декабря в Красноярске авиакомпанию «Победа» оштрафовали за ненадлежащее оказание услуг. Перевозчик не обеспечил горячим питанием пассажиров задержанного рейса.