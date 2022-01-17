Суд оштрафовал депутата новосибирского горсовета за организацию незаконного митинга

Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал на 10 тыс. рублей депутата горсовета Александра Мухарыцина за проведение несогласованного митинга. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд признал заместителя председателя постоянной комиссии по наказам избирателей и члена постоянной комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов города Новосибирска Александра Мухарыцина виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи»).

Согласно протоколу об административном правонарушении, депутату вменяется проведение несогласованного с мэрии Новосибирска митинга 13 ноября прошлого года.

«13 ноября 2021 года на территории, прилегающей к дому №31, расположенному по адресу: Новосибирск, ул. В. Высоцкого, Мухарыцин А.М. <…> провел не согласованное с мэрией Новосибирска публичное мероприятие в форме митинга с участием ста человек, с использованием микрофона приглашал участников несанкционированного публичного мероприятия к микрофону, объявлял установочные данные выступающих для высказывания своего мнения по факту застройки территории у дома 31 по ул. В. Высоцкого Новосибирска торговыми объектами вместо сквера, скандировал лозунги «Скверу быть!», — указано в сообщении.

Суд назначил наказание депутату в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей. Отметим, депутат был задержан полицией 15 января после участия в акции протеста против резкого повышения тарифов на капитальный ремонт в Новосибирской области.

Напомним, в ноябре жители МЖК вышли на улицу с требованием запретить размещение торговых павильонов на улице Высоцкого в Новосибирске на месте предполагаемого сквера, обустройство которого планируется весной текущего года.

Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть приостановил на месяц размещение на территории города нестационарных торговых объектов и поручил специалистам мониторинг действующих ларьков и киосков. В результате городские власти исключили торговые павильоны на участке из утвержденной схемы размещения нестационарных объектов.