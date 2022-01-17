28-летняя женщина и ещё 15 человек погибли от коронавируса в Новосибирской области

По данным на понедельник, 17 января, в Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерло пять мужчин и 11 женщин. В числе скончавшихся – девушка в возрасте 28 лет.

Как сообщает региональный оперативный штаб по наблюдению за распространением коронавируса 17 января, за последние сутки в Новосибирской области выявлено 230 новых случаев заболевания (сутками ранее – 237).

Умерли от «ковида» 16 жителей региона – пятеро мужчин в возрасте от 61 года до 84 лет и 11 женщин от 28 до 84 лет (16 января зафиксировано 12 смертей по причине заболевания). Всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончалось 4 452 человека.

В инфекционных стационарах региона от коронавируса лечатся 2 483 пациента, в том числе 22 ребёнка. В реанимации находятся 279 человек, искусственная вентиляция лёгких требуется 31 пациенту.

В Кузбассе выявлено 274 новых случая коронавируса (16 января – 248), за сутки от заболевания скончалось восемь человек (16 января – шесть человек). Медицинскую помощь получают 5 986 жителей региона с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5 050 человек.

В Алтайском крае, по данным на понедельник, число больных коронавирусом составляет 124 728 человек. Погибли от инфекции 23 пациента (16 января – 26 человек). На лечении в инфекционных стационарах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 1 461 человек, у 192 подтверждена вирусная пневмония. Тяжело переносят заболевание 351 человек, из них на аппаратах ИВЛ находятся 164.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе как напряжённую.