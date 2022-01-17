Каждый одиннадцатый новосибирец откладывает деньги на пенсию

8,6% новосибирцев сегодня регулярно откладывает деньги на пенсию, выяснил СберНПФ, опросив более 13 тыс. жителей из российских городов с населением более 500 тыс. человек. При этом еще 6,9% жителей Новосибирска рассматривают для себя перспективу начать копить на пенсию в ближайшие 3-5 лет.

«Согласно ответам респондентов, которые копят на пенсию, основным инструментом формирования таких сбережений являются рублевые банковские вклады, которые есть у 74,8% опрошенных. Почти четверть опрошенных, из числа целенаправленно откладывающих на пенсию придерживаются самой консервативной тактики — держат дома «наличку». На третьем месте по популярности – вложения в недвижимость с целью ее перепродажи. Этим занимаются 13%. Услугами НПФ сегодня пользуются чуть более 5%, еще примерно столько же формируют пенсионные накопления с помощью накопительного страхования или ПИФов – подытоживает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. – Но мы видим, что число людей, пользующихся пока еще «альтернативными» инвестиционными и накопительными инструментами, неуклонно растет».

Чаще всего о финансовой стороне жизни на пенсии думают люди в возрасте 50-60 лет (в этой группе накопления делают 8,5% респондентов, вдвое больше, чем среди 18-30-летних), а также россияне, характеризующие свой уровень дохода как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8%).

«По данным исследования, число россиян, откладывающих на пенсию, за 2021 год выросло – констатирует генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. – Так, в четвертом квартале 2020 года их доля составляла 6,3% от общего количества жителей нашей страны, а за аналогичный период 2021 — уже 7,7%. Сегодня НПФ предлагают клиентам удобные инструменты и сервисы, которые позволят не снижать уровень жизни после выхода на пенсию. Один из них – цифровая «Пенсионная витрина» в СберБанк Онлайн (вкладка «Пенсии», «Пенсия и сервисы СберНПФ»). Она показывает персональный размер пенсии пользователя на сегодняшний день, помогает скорректировать свое финансовое поведение и подключить инструмент для долгосрочных накоплений – индивидуальный пенсионный план. За год нашу «Пенсионную витрину» посетило 17,4 миллионов россиян».

В Новосибирске сейчас проживет 8,6% горожан, которые целенаправленно копят на пенсию. Это второй показатель по стране. Еще 6,9% новосибирцев собираются начать делать такие сбережения в ближайшие годы. «Согласно нашим прогнозам, количество людей с накоплениями в Новосибирске будет расти и в 2022 году, поскольку люди постепенно учатся инвестировать и самостоятельно заботиться о своем будущем – добавляет заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Ольга Коновалова. – Для пенсионных сбережений есть простой и надежный инструмент, особенно удобный для тех, кто только начинает делать накопления — индивидуальный пенсионный план (ИПП). Он не требует специальных финансовых знаний и помогает защитить накопления от инфляции».

Россияне копят или собираются в ближайшее время начать откладывать на пенсию в основном из-за неуверенности в том, что выплат от государства им хватит на комфортную жизнь. Так думают более половины респондентов (51,4%). 41% опрошенных не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, а 5,5% создают себе возможность не работать после окончания основной карьеры. 2,6% респондентов делают всё возможное, чтобы не обременять детей.