Стало известно, кто возглавил опорные филиалы «Ростелекома»

Организационная реформа структуры «Ростелекома» перешла в новую стадию – вместо трех уровней управления, планируется оставить два, исключив макрорегиональный, чьи руководители также носили должности вице-президентов, курирующих те или иные направления.

Вместо макрорегионов будут созданы опорные региональные филиалы тем же числом, которые будут курировать работу остальных. Вице-президенты перешли в прямое подчинение президенту «Ростелекома» Михаилу Осеевскому.

Руководить опорными филиалами «Ростелекома» будут либо те, кто их возглавлял раньше (до получения ими статуса оперных), либо главы бывших макрорегионов.

Новосибирский опорный филиал, как стало известно «КС», возглавил текущий директор макрорегиона «Сибирь» Николай Зенин. В настоящее время он сохраняет должность вице-президента и главы макрорегионального филиала – до полного перехода компании на новую систему. Действующий руководитель новосибирского филиала Юрий Куприянов, по данным одного из источников «Континента Сибирь», останется в филиале и может стать заместителем Николая Зенина. Сам Юрий Куприянов на текущем этапе от комментариев отказался.

Стоит также отметить, что среди «опорников» оказалось достаточно много выходцев из сибирского телекома. Так, директором опорного филиала в Нижнем Новгороде назначен Евгений Петров (Иван Зима, ранее руководивший макрорегионом «Волга», перешел на работу в Москву). До 2019 года Евгений Петров возглавлял один из крупнейших региональных филиалов «Ростелекома» – Красноярский, включающий также республики Хакасия и Тыва. Именно он реализовал проект обеспечения цифровыми сервисами Универсиады 2019 года.

Опорный филиал в Екатеринбурге возглавит бывший руководитель МРФ «Урал» Иван Пичугин, который до 2020 года также работал в Красноярске, где на протяжении трех лет руководил филиалом «ЭР-Телеком Холдинга».

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