«Кузбассразрезуголь» победил в областном экологическом конкурсе

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) победило в экологическом конкурсе «Зелёный вектор», организованном министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. Компания стала лидером в номинации «Лучшее предприятие, внедрившее практику развития «зелёных» навыков».

Конкурс «Зеленый вектор» был впервые объявлен в 2021 году с целью поиска и популяризации лучших экологических проектов в области сохранения ресурсов и природного наследия Кузбасса. Победителей выбирали на основании критерия активного участия предприятий-конкурсантов, а также их сотрудников, в экологических акциях и проектах.

В 2021 году сотрудники «Кузбассразрезугля» победили в двух акциях по сбору макулатуры — «Бумажный бум» и «300 тонн макулатуры к 300-летию Кузбасса», сдав на переработку суммарно более 40 тонн вторсырья. Компания выпустила в водоёмы Кузбасса 16 тысяч мальков нельмы и пеляди и очистила от мусора 132 га прибрежной территории для 21 реки.

Кроме того, работники компании высадили почти три тысячи саженцев в парках и скверах области в ходе «зелёных» акций, они также участвовали в благотворительной акции по сбору пластиковых крышек «Твори добро» и экомарафоне «Zубочистка-2021», где очищали от мусора природный заповедник «Кузнецкий Алатау».

Помимо этого, компания приняла участие в организации заказника «Увалы села Лучшево» и памятника природы регионального значения «Артышта».

«Защита экологии — одно из ключевых направлений Стратегии УГМК. Мы понимаем, насколько важно сохранить нашу планету для будущих поколений, – прокомментировал заместитель директора AO «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. – Ежегодно наши сотрудники проходят обучение по программам экологической безопасности, собирают и сдают макулатуру, озеленяют парки и развивают культуру раздельного сбора мусора».

Напомним, в 2021 году горняки «Кузбассразрезугля» высадили более 725 тысяч деревьев.