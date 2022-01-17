МТС запустила «Цифровой водоканал» для учета водоснабжения

МТС запустила IoT-решение для сбора и анализа информации с датчиков давления и приборов учета систем водоснабжения. «Цифровой водоканал» позволяет выявить незаконные врезки и неучтенное потребление на магистралях водоснабжения, а также зафиксировать перепады давления в трубах и предотвратить аварии на самых ранних стадиях.

«По данным ресурсоснабжающих организаций, общие потери в сетях водоснабжения составляют более 100 миллиардов рублей в год. Водоканалы сталкиваются с искажением данных и неучтенным потреблением, а контролировать службы расчета сложно, большинство операций выполняются вручную, — прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян. — МТС представила комплексный продукт, который значительно упрощает выявление факта аварий и позволяет в разы снизить объём потерь в системах водоснабжения. Пилотные проекты в полной мере показали эффективность решения».

Устройства сбора и передачи данных давления устанавливают у конечных потребителей и в контрольных точках. Также устройства монтируются на расходомеры на насосных станциях для съема показаний по общему потреблению воды для определения мест максимальных потерь и возможных хищений. Контроль уровня воды и передача его значений выполняется автоматически с заданной периодичностью. Данные с устройств передаются в режиме онлайн по сети NB-IoT и анализируются системой с помощью Big Data, что позволяет сравнить показания счетчиков за разные периоды и выявить внештатные ситуации

Также сервис позволяет сократить издержки ресурсоснабжающих организаций за счет сведения баланса водопотребления.

В результате пилотного проекта в Челябинской области с помощью решения «Цифровой водоканал» МТС была настроена система онлайн-мониторинга объема поступающей в город воды и было выявлено вышедшее из строя оборудование, из-за некорректной работы которого город получал в три раза меньше воды. Система оповестила ответственных лиц о проблемных участках, и водоснабжение города было в короткие сроки полностью восстановлено.