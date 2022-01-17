Александр Щербатов: «До 30% жителей Новосибирской области не соблюдают масочный режим»

Глава областного Роспотребнадзора 17 января в ходе еженедельного оперативного совещания с губернатором Андреем Травниковым выступил с докладом о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе.

Александр Щербатов сообщил о том, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области идёт на убыль.

Руководитель регионального Роспотребнадзора охарактеризовал ситуацию, как «напряжённую и сложную», но также отметил, что количество заболевших жителей области за неделю снизилось на 8% по отношению к предыдущей праздничной неделе и составило 1690 случаев, а коэффициент распространения инфекции в регионе на текущий момент – меньше единицы.

Александр Щербатов добавил, что за минувшую неделю количество тестирований на наличие коронавирусной инфекции выросло на 70% и превысило 57000. Также он положительно оценил санитарно-эпидемиологическую обстановку по ОРВИ и гриппу в Новосибирской области. По ОРВИ заболеваемость ниже эпидемиологического порога, а по гриппу «фиксируются единичные случаи».

Глава регионального Роспотребнадзора сообщил Андрею Травникову, что соответствующим контрольным органом необходимо обратить особое внимание на такую меру профилактики коронавирусной инфекции, как соблюдение масочного режима. Он заявил, что за прошедшую неделю в ходе контрольных мероприятий выявлено, что до 30% жителей Новосибирской области не соблюдают указанную санитарную меру, а в магазинах, торговых центрах и на транспорте количество людей без масок достигает 51%.