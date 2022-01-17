«Ковидные» колл-центры Новосибирской области работают в усиленном режиме – правительство региона

В понедельник, 17 января, губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание с членами правительства Новосибирской области. Он отметил, что колл-центры медицинских служб из-за частых обращений работают сейчас в усиленном режиме, и потребовал от руководства минздрава подготовиться к новой волне коронавирусной инфекции.

О мерах по противодействию коронавирусной инфекции главе региона на совещании доложили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов.

Андрей Травников подчеркнул, что начало первой рабочей недели было ожидаемо напряжённым для первичного звена и службы скорой помощи, однако сейчас ситуация стабилизировалась. В напряжённые дни в основных колл-центрах сферы здравоохранения – службах 112 и 124 – работали минимум по сто операторов. Так, 17 января в 9 утра в колл-центре горячей многоканальной линии 112 были заняты 116 сотрудников. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, среднее время ожидания дозвона при этом составляло пять секунд.

Как подчеркнул губернатор, учреждения здравоохранения региона функционируют в режиме повышенной готовности. За прошедшую неделю служба скорой помощи осуществила 16 222 выезда к пациентам. Также продолжается массовая вакцинация от COVID-19 – всего на территорию Новосибирской области поступило 1 млн 972 тыс. 985 доз комплектов вакцины. Первым компонентом на утро понедельника, 17 января привиты 1 млн 414 тыс. 452 человека, 1 млн 342 тыс. 171 житель региона завершил курс вакцинации.

В течение первой рабочей недели 2021 года вакцинацию ежедневно проходили около десяти тысяч человек, из них первым компонентом за это время прививались в среднем 6,5 тыс. человек в день. Общее количество проведённых тестирований составило 3 млн 416 тысяч.

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 43 пациента с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд в регионе сейчас составляет 4135 коек, из них свободны 1650 коек.

Напомним, на минувшей неделе губернатор поручил усилить мощности колл-центров сферы здравоохранения.