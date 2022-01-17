Министр сельского хозяйства Алтайского края покинул свою должность

Юлия Моисеева
 
Александр Чеботаев
Фото: altagro22.ru

Александр Чеботаев покинул пост министра сельского хозяйства Алтайского края. По данным правительства региона, он ушёл в отставку по собственному желанию.

Об отставке министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева объявил губернатор региона Виктор Томенко на оперативном совещании 17 января, сообщает Telegram-канал краевого правительства «Ленина, 59».

Врио министра с 18 января станет его заместитель Сергей Межин, говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве региона, Александр Чеботаев увольняется по собственному желанию.

На должность министра сельского хозяйства Алтайского края Чеботаев был назначен в 2017 году. До этого с 2008 года он возглавлял главное управление сельского хозяйства региона.

Виктор Томенко на совещании также сообщил, что на должность управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края назначен Олег Гусев, который до этого момента возглавлял секретариат губернатора. В свою очередь, главой секретариата станет ранее руководивший департаментом администрации губернатора и правительства региона Игорь Гниденко, чьё прежнее место займёт замначальника этого департамента Сергей Долгуй.

Напомним, на днях стало известно об отставке министра региональной политики массовых коммуникаций Омской области Игоря Каракоза.

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