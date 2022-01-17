33 купели будут действовать в Новосибирской области в праздник Крещения Господня

Андрей Сегеда
 
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Андрей Травников - фото Михаила Перикова

В ходе оперативного совещания 17 января губернатору Андрею Травникову доложили о том, как Новосибирская область готовится к торжествам по случаю Крещения Господня.

17 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл еженедельное оперативное совещание с главами министерств и ведомств региона. Одной из обсуждаемых тем на этот раз стала подготовка к празднованию христианского праздника Крещения Господня.

Начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов доложил губернатору, что к празднику (19 января – «КС») в Новосибирской области будут организованы 33 купели на водоёмах, за порядком купаний в которых будут следить представители МЧС и других экстренных служб. Четыре купели из этого количества будут размещены на территории города Новосибирска.

Глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов добавил к сказанному, что на текущий момент работниками санитарно-эпидемиологических служб проведён анализ 27 проб воды, взятых из купелей, организованных властями Новосибирской области. По словам чиновника, все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Правительство региона также намерено в ходе подготовки к празднованию Крещения Господня активизировать в Новосибирской области деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и общественного порядка.

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