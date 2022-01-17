Пассажирский автобус вспыхнул на пути к облбольнице в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
горит автобус в Новосибирске
Фото: группа "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"

Утром в понедельник на левом берегу Новосибирска загорелся автобус. Пассажиры успели эвакуироваться, никто не пострадал.

Пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №103 в Новосибирске («Верх-Тула – Облбольница») загорелся на улице Немировича-Данченко после перекрёстка с улицей Троллейной около 7 часов утра 18 января, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали в МЧС, в результате происшествия никто пострадал. Из салона эвакуировались 35 человек. В ведомстве также отметили, что предварительная площадь горения составила восемь квадратных метров.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце прошлого года в Новосибирске завели уголовное дело после того, как женщина получила удар током в троллейбусе.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  