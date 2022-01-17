Жители почти 50 домов в Новосибирске временно останутся без тепла

В левобережье Новосибирска устраняют коммунальную аварию, в это время будет отключено теплоснабжение в 47 жилых домах. Вернуть тепло планируется в ночь на вторник, 18 января.

Специалисты Сибирской генерирующей компании устраняют дефект на магистральном трубопроводе по улице Комсомольской в Новосибирске. Как сообщили в организации в понедельник, работы пройдут с 10 утра 17 января до двух часов ночи 18 января.

«В секторе отключения будут находиться 47 многоквартирных жилых домов, а также пять детских образовательных учреждений и одно медицинское», — говорится в сообщении Telegram-канала СГК.

В компании подчеркнули, что работы важно провести до предстоящего похолодания. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже во вторник, 18 января, дневная температура воздуха в Новосибирске упадёт до -13, а ночью местами ожидается до -18 градусов. В дальнейшие дни синоптики прогнозируют в областном центре 30-градусные морозы.

Напомним, 10 января в результате коммунальной аварии на улице Выборной в Новосибирске затопило территорию детсада.