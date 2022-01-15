Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление «Об изъятии земельного участка в Октябрьском районе для муниципальных нужд». На этой территории предполагается разбить сквер имени Юрия Бугакова. Собственнику земельного участка будут предложены варианты мены.

Вопрос о создании сквера рядом с Заксобранием Новосибирской области, инициатором которого выступил председатель регионального парламента Андрей Шимкив, сдвинулся с мертвой точки. Мэрия нашла варианты, которые готова предложить собственнику земельного участка в обмен на территорию возле Заксобрания. Как рассказал «Континенту Сибирь» помощник депутата горсовета Светланы Каверзиной Михаил Рязанцев, на заседании комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, на котором он присутствовал, 22 декабря прошлого года были одобрены два места по улицам Стартовая (более 1 га) и Родниковая (6 га) для процедуры мены. На этом основании, а также с учетом нового проекта планировки данной территории, по которому часть сквера у Заксобрания сохраняется как зеленая зона, 30 декабря вышло постановление мэрии об изъятии земельного участка «в целях планируемого размещения объекта местного значения – парков, скверов в Октябрьском районе». На участке площадью 2,8 га по улице Ипподромская с кадастровым номером 54:35:073025:836 планируется разбить сквер в честь ушедшего из жизни депутата новосибирского Заксобрания, руководителя ЗАО «Племзавод «Ирмень» Юрия Бугакова.

Собственник участка – ООО «Атенон», компания, связанная с учредителем и гендиректором ООО «ТХ Сибирский Гигант» Александром Манцуровым. «Континенту Сибирь» не удалось узнать мнение Александра Манцурова о предложенных вариантах. Пока собственник, к которому неоднократно обращалось наше издание, воздерживается от комментариев.

По словам Михаила Рязанцева, на текущий момент мэрией уточняется стоимость земельных участков для мены. Возможен и другой вариант. Если предложение муниципалитета не устроит собственника, земля может быть выкуплена.

Напомним, в марте прошлого года на рабочей группе по доработке Генплана Новосибирска зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов предложил рассмотреть целесообразность запрета жилищного строительства на территории между Ипподромской магистралью и центром «Сибирь-Хоккайдо». Затем по новому проекту планировки территория между Ипподромской магистралью и проездом к «Сибирь-Хоккайдо» была разделена на три части. Большая часть участка –3 га – была переведена в рекреационную зону под территорию общего пользования – сквер. Еще один участок отдали под строительство школы. Для этой цели мэрия заключила соглашение с ООО «Атенон» и обменяла участки на другие, имеющиеся у нее в распоряжении. Оставшаяся часть территории вдоль улицы Ипподромской вошла в зону общественно-делового назначения, на которой можно строить многоэтажные дома. Ее и приобрела ГК «Расцветай» и строит там новый жилой комплекс «Сакура парк».