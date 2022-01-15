Штамм «омикрон» пришел в Сибирь: есть подтвержденные случаи

В субботу, 15 января, в Сибирском федеральном округе были выявлены первые подтвержденные случаи заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Первыми заболевшими стали двое жителей Республики Тува.

Источник заражения врачи пока не называют. Больные остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.

Всего, по данным республиканского минздрава, в Туве за последние сутки был выявлен 21 новый случай заражения COVID-19, 17 из которых пришлись на Кызыл.

Первый в России случай заражения «омикроном» был выявлен в декабре. Вирус был обнаружен у двух пассажиров, прибывших из ЮАР. Незадолго до конца года новосибирские ученые объявили о разработке тест-системы для выявления нового штамма коронавируса.

В Новосибирской области из-за ситуации с коронавирусом власти приняли решение о продлении режима повышенной готовности до 1 апреля 2022 года. Ранее ученый Сергей Седых дал прогноз о начале пятой волны COVID-19 в Новосибирской области.