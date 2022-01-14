«Тотальный диктант» получил 20 млн рублей от фонда президентских грантов

Фонд «Тотальный диктант» получил президентский грант почти в 20 млн рублей на 2023 год.

Как сообщается на сайте фонда президентских грантов, на подготовку и проведение акции «Тотальный диктант» в 2023 году, а также серии мероприятий по повышению уровня языковой культуры среди носителей русского языка в России и за рубежом организация получит почти 20 млн рублей. Софинансирование проекта составит 89,4 млн рублей. Общая сумма расходов на реализацию — 109,4 млн рублей.

«Мы видим свет в конце туннеля и знаем, что больше половины необходимых на акцию 2023 года расходов у нас обеспечены финансово. Дальше партнеры, краудфандинг, другие гранты. Это значит, что некоторые люди и структуры могут выдохнуть, что диктант — гонимый и заблокированный проект. И не поддерживать акцию из соображений «как бы чего не вышло» смысла нет», — написала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец в социальных сетях.

Отметим, в прошлом году проект не получил поддержку фонда президентских грантов для проведения «Тотального диктанта» в 2022 году. Организация запрашивала 25,1 млн рублей в виде гранта. Софинансирование акции должно было составить 96,9 млн рублей.

Как сообщила Ольга Ребковец, в 2022 году акция «Тотальный диктант» состоится, однако пройдет в «жестком дефиците ресурсов и сил».

«У нас по-прежнему дефицит бюджета в более чем 5 млн рублей (при минимуме расходов и минимальной команде), но мы обязательно проведем акцию», — сообщила директор фонда.

Напомним, ранее директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец выразила опасение, что проект может перестать проводиться в Новосибирском государственном университете. Она обвинила вуз в том, что он якобы стремится избавиться от проекта, который зародился в его стенах. «Континент Сибирь» узнал причины разногласий университета с руководством фонда.