Спикер парламента Новосибирской области поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Новосибирская область приняла участие в торжествах, посвящённых 300-летию российской прокуратуры. Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив вручил награды регионального парламента коллективу регионального надзорного ведомства.

В праздничных мероприятиях также участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, главный федеральный инспектор по региону Юрий Семёнов и другие официальные лица, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания 14 января.

Выступая на торжественной встрече, прокурор Новосибирской области Яков Хорошев напомнил: история российской прокуратуры, начало которой положил указ Петра Первого от 12 января 1722 года, вместила сотни судьбоносных дел, таких, как Нюрнбергский процесс, дело ГКЧП и борьба с разгулом преступности в 90-х. Он отметил, что сегодня перед надзорным ведомством стоят не менее сложные задачи, и обратил внимание на то, что на юбилейных торжествах в честь 300-летия российской прокуратуры президент Владимир Путин определил главными ориентирами ведомства порядок и справедливость, а также защиту прав и свобод человека.

Как отметил спикер регионального парламента Андрей Шимкив, депутатский корпус плотно сотрудничает с прокуратурой.

«Мы в прошедшем году как никогда активно совместно работали. Я имею в виду и традиционный наш формат взаимодействия в части качественной правовой экспертизы законопроектов, и наше участие в работе коллегий прокуратуры, и, конечно, совместную последовательную работу над актуальными законопроектами, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Принципиальная и последовательная позиция прокуратуры позволила кардинально решить вопрос по жилищным проблемам детей сирот. Мы вносили изменения в бюджет вместе с губернатором, с правительством в объёме больше миллиарда рублей. И таких вопросов очень много. Как в своём поздравлении отметил президент России Владимир Владимирович Путин, именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой. Прокуратура выступает координатором всех правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и экстремизмом. Это показатель того, что в прокуратуре работают профессионалы. Хочу пожелать вам здоровья, счастья».

Ранее сообщалось о том, что почти три тысячи дольщиков восстановили свои права в Новосибирской области благодаря вмешательству прокуроров.