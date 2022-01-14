Губернатор Омской области объявил об отставке министра

Губернатор Омской области подписал заявление об отставке заместителя председателя правительства области, министра региональной политики и массовых коммуникаций Михаила Каракоза.

Заместитель председателя правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций региона Михаил Каракоз подал в отставку. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня подписал заявление заместителя председателя правительства, министра внутренней политики и информации Михаила Каракоза»— сообщил глава региона.

Новое место работы чиновника не называется, однако губернатор Омской области сообщил, что Каракоз продолжит работу «на благо нашего государства».

«Для меня как для руководителя важно, чтобы люди из команды постоянно росли и развивались. Такая кадровая политика дает возможность реализовывать наши планы по развитию региона. В правительстве работают только специалисты высокого класса, всегда востребованные не только у нас, но и на федеральном уровне» — отметил губернатор.

Михаил Каракоз родился 23 июня 1982 года в Омске, в 2004 году окончил ОмГАУ по специальности «Регионоведение». В студенческие годы занимался общественной деятельностью, участвовал в различных выборных кампаниях в качестве политического технолога.

С 2006 по 2014 год Михаил Каракоз работал в региональном отделении политической партии «Единая Россия», прошел путь от главного специалиста по работе с молодежью до первого заместителя отделения. Избирался депутатом Законодательного собрания Омской области четвертого и пятого созывов.

В феврале 2014 года вступил в должность начальника главного организационно-кадрового управления Омской области, вскоре реорганизованного в главное управление внутренней политики, а в 2018 году — заместителя председателя правительства региона. В 2019 году Михаил Каракоз был назначен министром региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.

Напомним, ранее стало известно об уходе Елены Пахомовой с поста заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки.