Хорошо с наказами, но плохо с единством. Итоги 2021 года в горсовете Новосибирска

Кто оказался сплочённее в ушедшем году – Совет депутатов Новосибирска или Заксобрание Новосибирской области? Как городские депутаты справляются с наказами избирателей? Что удалось сделать за год в городском хозяйстве, и чего решить не смогли? Наконец, что изменилось в политической жизни горсовета самого крупного муниципалитета в стране? Об этом «Континент Сибирь» поговорил с депутатами Совета депутатов Новосибирска.

Консолидация или «глобальное недопонимание»?

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в ходе итоговой пресс-конференции 2021 года высказал мысль, что депутатам новосибирского горсовета следовало бы поучиться у коллег из регионального парламента результативной и сплочённой работе. Схожее мнение в недавнем обзоре нашего издания выразили и другие областные парламентарии от разных фракций.

В диалоге с городскими депутатами «Континент Сибирь» постарался понять, как они сами оценивают политические изменения, произошедшие в Совете депутатов Новосибирска в минувшем году, действительно ли уровень их разногласий выше, чем между народными избранниками Заксобрания, и сказывается ли такое положение дел на результативности работы горсовета.

По мнению председателя Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева расклад сил в горсовете за 2020 год существенных изменений не претерпел. В своём комментарии «Континенту Сибирь» он отметил эффективность работы большинства городских депутатов, но вскользь упомянул, что ряд народных избранников «пытались использовать площадку горсовета для реализации каких-то других целей и амбиций, силясь сорвать решения по некоторым вопросам».

Член комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и комиссии по городскому хозяйству Наталья Пинус не согласилась с Дмитрием Асанцевым в части сохранения политического статус-кво. В беседе с нашим изданием она высказала мысль, что политическая ситуация в Совете депутатов Новосибирска полностью копирует общефедеральную и заметно изменилась по итогам прошедших в 2021 году выборов в Госдуму РФ. Политик отметила, что позиции правящей партии на всех уровнях власти после выборов укрепились, а позиции независимых депутатов ослабли.

По оценке Натальи Пинус это приводит к фактическому диктату «Единой России». «Никакие решения Совета депутатов Новосибирска не могут быть приняты, если не будут поддержаны представителями этой партии. Мы можем сколько угодно дискутировать на сессии, но, по сути, все вопросы уже решены заранее», – отметила она.

Интересно, что городские депутаты от КПРФ, также основываясь на итогах думских выборов, говорят о росте политического влияния уже своей фракции. «Выборы в Госдуму показали, что по городу Новосибирску партия КПРФ всего на 1% отстала от «Единой России». Безусловно, такая поддержка играет на усиление партии КПРФ в Новосибирске и фракции КПРФ в горсовете», – выразил уверенность заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный, возглавляющий фракцию коммунистов в горсовете. Впрочем, его коллеги от других политических объединений посчитали, что по итогам года «КПРФ осталась при своих».

Сразу несколько народных избранников сошлись во мнении, что наиболее заметно в 2021 году снизилась активность и влиятельность депутатов горсовета из «Коалиции 2020». Причину такого эффекта они усмотрели в отъезде за границу лидера этой неформальной фракции Сергея Бойко. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что сам Бойко объяснил свой поступок боязнью уголовного преследования, которому уже подвергся ряд других бывших координаторов навальнистов (запрещённая в России организация – «КС») в регионах. Теперь лидерство в среде «коалиционеров» опрошенные «Континентом Сибирь» депутаты горсовета приписывают Светлане Каверзиной.

Народные избранники не смогли прийти к консенсусу и в вопросе оценки текущего влияния в горсовете депутатов от партии ЛДПР, о подрыве которого заговорили именно в 2021 году, когда одноимённая фракция Совета депутатов официально прекратила существовать.

С одной стороны, встречаются мнения, что после перехода регионального лидера либерал-демократов Дмитрия Савельева в «Единую Россию» эта партия в Новосибирской области испытывает системный кризис, что проецируется и на самый крупный в России муниципалитет.

Такой позиции придерживается, в частности, председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике и член постоянной комиссии по градостроительству Кирилл Покровский. Оценивая события 2021 года в беседе с «Континентом Сибирь», он посчитал вполне логичным, что «помощница Дмитрия Савельева, депутат горсовета Ирина Беспечная, в этом году также вышла из состава ЛДПР и пополнила ряды «Единой России». По словам председателя постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике это ещё более усилило доминирующую фракцию горсовета, «а фракция ЛДПР вынуждена была самораспуститься».

С другой стороны, именно в 2021 году в Совете депутатов Новосибирска появился четвёртый вице-спикер, которым стал либерал-демократ Евгений Лебедев. Заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и член постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Денис Кулинич в своём комментарии указал на этот факт, как на косвенное свидетельство сохранения депутатами от ЛДПР прежнего влияния в городском совете.

Член постоянных комиссий Совета депутатов по городскому хозяйству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Игорь Украинцев добавил ещё один штрих к этой картине. По его словам «очень крутые и полярные дискуссии», от которых «страдает управляемость и эффективность работы Совета депутатов» случаются и в двух его официальных фракциях – КПРФ и «Единой России». Причиной таких случаев он назвал «глобальное недопонимание» между депутатами.

Активность и достижения городских депутатов

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, отметив общий тренд 2021 года на снижение самопиара и рост компетенций народных избранников в области решения городских проблем, не стал поимённо выделять особо активных городских депутатов. Так же поступило в беседе с «Континентом Сибирь» и большинство его коллег. «Стало меньше политической демагогии и больше обсуждения конкретных проблем и конкретных предложений», – резюмировал эту позицию Антон Тыртышный.

А вот Наталья Пинус всё же назвала ряд конкретных фамилий. Она напомнила «Континенту Сибирь», что «в этом созыве в Совете депутатов появилась новая комиссия по контролю за деятельностью мэрии» и высоко оценила работу её председателя Андрея Гудовского. «Рада, что с участием этой комиссии в 2021 году, наконец, удалось принять критерии оценки деятельности мэра. Я долго и безуспешно ставила вопрос о необходимости принятия этих критериев. Теперь они есть», – добавила депутат.

Наталья Пинус также назвала «видной и заметной» работу «коалиционеров», Игоря Украинцева, «которому удалось обозначить в публичном пространстве тему отставки мэра», а также председателя постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилла Покровского. По её словам, комиссия поднимала важные для города вопросы, и её работа заслуживает похвалы.

Член постоянных комиссий по градостроительству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Ростислав Антонов напомнил, что после муниципальных выборов 2020 года в горсовете «к депутатам тяжеловесам, имеющим большой опыт добавились не менее активные «новички».

Оценивая деятельность тех и других в минувшем году, собеседник «Континента Сибирь» особо выделил Александра Бурмистрова, «который, без всякого сомнения, является самым ярким депутатом от КПРФ, активно работающим по самым острым темам городской повестки», Игоря Титаренко, Сергея Бондаренко и Светлану Каверзину, «подхватившую выпавшее знамя из рук Сергея Бойко».

Самой эффективной в 2021 году Ростислав Антонов посчитал работу депутатов Игоря Кудина и Андрея Гудовского, отметив что «возглавляемые ими комиссии весьма результативны, а сами они неоднократно поднимали острые вопросы на сессии».

Оценивая достижения Совета депутатов в 2021 году, его председатель Дмитрий Асанцев, в числе прочего, выделил программу благоустройства частного сектора на 2022-2024 годы, разработка которой курируется комиссией по городскому хозяйству под председательством Игоря Кудина.

Со спикером горсовета согласился и Кирилл Покровский, который напомнил, что до 2021 года приоритет долгое время отдавался развитию микрорайонов с многоквартирными домами: «Справедливости ради нужно сказать, что в последние годы развитию частного сектора уделялось внимания несколько меньше, чем нужно. А в 2021 году депутаты активно взялись за поддержку таких территорий, увеличили бюджетирование в сфере благоустроительных работ – организации освещения, прокладки водопроводов и так далее. Поэтому частный сектор я бы выделил особо».

Дмитрий Асанцев добавил к этому, что хотя основные средства по новой программе начнут работать уже в 2022 году, в ушедшем году работа по благоустройству зон индивидуальной жилой застройки также проводилась. «Продолжался ремонт дорог частного сектора. В списке почти 100 улиц. На таких дорогах применяют упрощённую технологию: проезжую часть отсыпают щебнем, его укладывают два слоя, укрепляют обочины, делают водоотводные канавы. В целом на отсыпку дорог частного сектора щебнем в 2021 году потратили 180 млн. рублей», – рассказал он.

Кроме того при участии Совета депутатов Новосибирска в минувшем году была приобретена свежая снегоуборочная техника, начала поступать крупная партия в 150 новых автобусов, были сформулированы и приняты обновлённый генплан и новые правила благоустройства городских территорий, увеличено финансирование ремонта тротуаров Новосибирска и манёвренного фонда муниципалитета. Также в 2021 году была упорядочена практика кикшеринга – теперь электросамокатчики на дорогах и тротуарах вынуждены следовать определённым правилам.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию и член постоянной комиссии по муниципальной собственности Игорь Титаренко напомнил, что после резонансных для всей Российской Федерации случаев нападения на школы и другие учреждения образования, имевших место и в 2021 году, городские депутаты одним из важных приоритетов сделали именно безопасность учащихся.

Собеседник издания сообщил, что благодаря содействию депутатского корпуса сдвинулся с мертвой точки вопрос об оплате труда работников частных охранных предприятий, которые предоставляют свои услуги образовательным учреждениям города Новосибирска: «Час оплаты труда охранника увеличился на 50% от изначальной стоимости и составляет на данный период времени 150 рублей. А общее увеличение средств бюджета города на охрану общеобразовательных учреждений составляет 10,5 миллионов рублей». Вместе с тем, Игорь Титаренко посчитал необходимым в ближайшем будущем необходимо «дотянуть уровень оплаты услуг по охране школ до 300-310 рублей в час», так как именно с таким уровнем оплаты к охране школ можно будет привлечь Росгвардию.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и член постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Игорь Кудин в качестве одного из достижений депутатов горсовета в 2021 году назвал гораздо более жёсткий контроль градостроительной политики.

Он напомнил, что в конце года по инициативе комиссии горсовета по градостроительству, которую возглавляет Сергей Трубников, было организовано обсуждение проекта застройки территории бывшего аэропорта и депутаты в большинстве выразили мнение о необходимости более детального обсуждения проекта: «Сейчас мы ждем мастер-план от застройщика. Будем следить за развитием событий. Такое масштабное строительство возможно только после детальной проработки всех вопросов».

Игорь Кудин рассказал, что в 2021 году многие члены Совета депутатов Новосибирска принимали участие в контроле дорожного ремонта, осуществляли выездные проверки на строящейся станции метро «Спортивная» и четвёртом автомобильном мосту через Обь. Также депутат напомнил и о важном достижении возглавляемой им комиссии, которого добивались многие жители мегаполиса – выделении средств на строительство приюта для безнадзорных животных.

Нерешённые проблемы Новосибирска и их истоки

Помимо своих мыслей об успехах 2021 года, депутаты определили для «Континента Сибирь» и круг вопросов, которых в минувшем году Совету депутатов Новосибирска решить не удалось, а также высказали мнение о причинах такого положения дел.

Обеспокоенность Натальи Пинус вызвал переход к тарифообразованию по модели «альтернативной котельной» в сфере теплоснабжения. Сибирская генерирующая компания много лет пыталась добиться перевода Новосибирска на эту схему, используемую энергомонополистом в ряде других городов Сибири. И в прошлом году на фоне крайне зрелищных коммунальных аварий ей, наконец, удалось продвинуть «альткотельную» в Новосибирске.

С одной стороны, губернатор региона Андрей Травников в ходе итоговой пресс-конференции отметил, что здесь есть определённое поле для манёвра и область попытается поменьше нагружать карман горожан – даст СГК налоговый вычет, который потом компенсирует себе из бюджета федерации. С другой, депутат Пинус усмотрела в текущей инвестпрограмме СГК возможность дальнейшей оптимизации: «Я, как депутат, говорю о том, что из инвестпрограммы должен быть исключен целый ряд пунктов, которые не имеют отношения к теплоснабжению горожан».

Кирилл Покровский в качестве наиболее острого вопроса Новосибирска выделил транспортную проблему. Он отметил, что в 2021 году все заметили, что она стала решаться – и в плане дорожного ремонта, и в плане появления новых автобусов, но труда и финансовых средств эта сфера требует ещё много. «На мой взгляд, в Новосибирске не проработана система внутренней логистики пассажирского транспорта. Потому что с появлением новых микрорайонов людям катастрофически не хватает транспорта, остановок. У нас есть вопросы, связанные с обслуживанием трамвайных путей», – отметил он.

Депутат от Чистой Слободы и Западного жилмассива напомнил, что Новосибирску остро необходимо строительство новых станций метрополитена и город должен как можно активнее входить для этого в федеральные программы. «Сейчас активно обсуждается тема Дзержинской ветки – новых станций до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Но я считаю, что у нас дефицит станций больше. Их нужно, как минимум, 10-15. И на северном направлении, в связи с активным освоением территории бывшего аэропорта и дальних окраин Калининского района. И в Ленинском районе – на пл. Станиславского и далее вдоль ул. Титова до Чистой Слободы», – заявил народный избранник.

Кирилл Покровский и ряд его коллег по горсовету положительно отозвались о первом опыте проекта «Городская электричка», в рамках которого в 2021 году была открыта станция «Пригородный простор». Депутаты подчеркнули, что этот проект нужно продолжать и развивать не как альтернативу метрополитену, а параллельно с ним. «Насколько я знаю, в инвестиционной программе РЖД этот проект уже учтён», – сообщил Кирилл Покровский о перспективах «Городской электрички» на ближайшие годы.

Отметив положительные сдвиги в вопросе строительства в Новосибирске неконцессионных и концессионных школ и обеспечения жильём детей-сирот, депутаты горсовета также выразили общее мнение, что в этом направлении муниципалитету предстоит сделать ещё очень много. «Новые школы, детские сады, учреждения дополнительного образования необходимы новосибирцам уже сегодня и остаются приоритетным направлением в нашей работе», – подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Игорь Украинцев главной проблемой 2021 года, переходящей в будущие периоды, назвал недоработки городской администрации и лично мэра Анатолия Локтя. Для примера он упомянул дорожный ремонт и уборку снега: «На мой взгляд, расхлябанность городского управления это самая главная проблема, из которой следуют все остальные. Основная задача депутатов – заставить мэра и мэрию собраться делать свою работу качественно, начать решать проблемы с дорогами, с уборкой улиц. Зима только началась, а город уже завален снегом. И пройти по нему, даже проехать, нельзя. Моё субъективное мнение, что с нынешним мэром какие-то положительные изменения в системе управления городом невозможны».

Такую оценку Игоря Украинцева, как давнего критика и оппонента действующего мэра, можно назвать вполне ожидаемой. С критикой в адрес градоначальника выступили и другие члены городского совета. Так один из депутатов-единороссов в комментарии нашему изданию указал, что в Новосибирске «хромает качество дорожного ремонта, не доведена до конца реформа общественного транспорта, требует обновления парк автобусов и троллейбусов, остается низким качество проектирования при работах по благоустройству, город не справляется с уборкой снега».

Однопартиец мэра-коммуниста, председатель постоянной комиссии горсовета по наказам избирателей и член постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Александр Бурмистров отметил, что в Новосибирске до сих пор не установлены единые правила для всех застройщиков. «Кто-то без всякой пользы для бюджета города получает отклонения от предельных параметров и сотни миллионов рублей допвыручки за счет эксплуатации городской инфраструктуры, кто-то нет. Кто-то может годами не платить долги за землю, кого-то платить заставляют», – отметил он.

Ростислав Антонов, на примере подготовки проектно-сметной документации по продлению метрополитена, высказал мнение, что мэрия испытывает трудности в коммуникациях с правительством Новосибирской области и с федеральным центром, что негативно сказывается на целом ряде важных для города проектов.

Он также добавил, что можно существенно сократить расходы муниципалитета попросту секвестировав аппарат мэрии: «Вся структура мэрии нуждается в оптимизации. Проверки Счётной палаты, заслушиваемые нами, не только демонстрируют крайне низкое качество работы многих муниципальных учреждений, но и бессмысленность некоторых из них. Массу средств мы тратим неэффективно и не на то, что нужно».

На защиту градоначальника встал вице-спикер Совета депутатов от КПРФ Антон Тыртышный. По его словам, упомянутые коллегами проблемы коренятся в хроническом недофинансировании муниципального бюджета, когда львиная доля налогов уходит в область и федерацию: «Главная проблема города Новосибирска, как и любого другого крупного города в нашей стране, эта перекос в бюджетах между федеральным, областным и муниципальным уровнями. Бюджетная политика государства такова, что федеральный уровень собирает основную часть налогов, только шестая часть средств идёт региональным бюджетам и, наконец, совсем небольшая часть остаётся муниципалитету. В итоге мы видим, что бюджеты городов у нас наполнять нечем».

Какие наказы запомнились депутатам?

Если в плане единства мнений депутаты горсовета в ушедшем году отстали от своих коллег по Заксобранию, то в вопросе выполнения наказов избирателей, по-видимому, опередили. Дмитрий Асанцев рассказал «Континенту Сибирь», что в 2021 году в целом по городу было запланировано к выполнению 1140 наказов на общую сумму в 650,5 миллионов рублей, а выполнено или находится в процессе выполнения уже 1035 из них, то есть более 90%.

Конкретно на округе председателя Совета депутатов (ОбьГЭС – «КС») к исходу 2021 года были выполнены 16 наиболее капиталоёмких наказов. Из них Дмитрию Асанцеву наиболее запомнились строительство тротуара от ул. Ньютона, 20 до остановки Сержанта Коротаева, благоустройство территории между домами №20, 24, 36 по ул. Чемская с участком дороги, парковочными карманами и зелеными насаждениями, а также строительство футбольного поля на территории ЖК «Бугринский». Только на эти три наказа было направлено 6,1 миллиона рублей из общего объёма наказного фонда 2021 года (12,6 миллионов рублей – «КС»).

Игорь Кудин рассказал «Континенту Сибирь» о комплексном благоустройстве дворовой территории по ул. Ватутина, 63/1, где было положено асфальтное покрытие, установлен детский городок и спилены аварийные деревья.

Александру Бурмистрову выполнить свой главный наказ – строительство транспортной развязки на площади Труда, в 2021 году не удалось. «Из-за махинаций с дождевым коллектором и срыва сроков по выносу коммуникаций, по сути, работы по реализации наказа так и не начались», – заявил он нашему изданию.

Для Антона Тыртышного самым памятным наказом оказалась реконструкция зелёной зоны на пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев. «Там был небольшой сквер, который находился в запустении», – рассказал депутат – «В этом году закончилась его благоустройство: починили лестницы, восстановили парапетные стены, заасфальтировали пешеходные дорожки и поставили лавочки. Здорово, что эта небольшая зелёная зона была доведена до ума».

Игорь Титаренко в 2021 году взялся за реконструкцию бассейна в детском саду № 504 (улица Белинского, 1А – «КС»). Там был проведен капитальный ремонт помещения с заменой кафельной плитки и чаши, а также установкой системы фильтрации воды. «На сегодня работы завершены и в ближайшее время бассейн сможет принимать ребятишек для проведения занятий по укреплению здоровья» – констатировал депутат.

«Сейчас основной мой наказ – строительство ещё одной школы на Чистой Слободе. Он реализуется в общей программе строительства шести новых школ в Новосибирске. Для меня это будет такой же знаковый проект, как и в прошлом созыве горсовета – тогда нам уже удалось построить одну школу на территории Чистой Слободы», – поделился итогами своей работы «на земле» Кирилл Покровский. Он добавил, что в 2021 году параллельно занимался установкой детских и спортивных площадок и благоустраивал придомовые территории, продолжил оказывать целевую поддержку школам, детсадам и другим социальным учреждениям, а также адресную помощь гражданам.

В свою очередь Игорь Украинцев сделал акцент на небольших наказах – установке детских городков и благоустройстве придомовых территорий. Но также выделил и два капиталоёмких наказа, работы по которым уже начаты – облагораживание площади Калинина и строительство школы на ул. Ляпидевского.

«Из больших реализованных задач я бы отметил строительство детских площадок на улицах Владимировская, 1/1 и Комсомольский проспект, 7 и Сибирская, 35/1, асфальтирование дворов на улицах Урицкого, 7 и Ленина, 30/1. За счёт дополнительно привлеченных средств был произведён ямочный ремонт более чем по 20 адресам», – рассказал о работе на округе Ростислав Антонов. Вместе с тем депутат напомнил, что за сухими цифрами всегда нужно видеть человека, «и размер помощи играет вторичную роль».

С мнением Игоря Украинцева и Ростислава Антонова о том, что выделять «большие» и «маленькие» наказы не совсем правильно, согласился и Денис Кулинич. Он напомнил, что для одних новосибирцев важен парковочный карман, а для других – новая школа или детский сад. «Поэтому просто скажу, что уверен в выполнении всех моих наказов в течение срока полномочий. В основном, они касаются благоустройства, тем более что я представляю Ленинский район, который пока отстает в этом плане от центральной части Новосибирска», – заявил депутат.