Кто был самым заметным в горсовете Новосибирска и какие задачи удалось и не удалось решить в прошлом году?

Андрей Сегеда
 
В диалоге с городскими депутатами «Континент Сибирь» постарался понять, как они сами оценивают политические изменения, произошедшие в Совете депутатов Новосибирска в минувшем году.
Депутаты горсовета выделили общий тренд 2021 года на снижение самопиара и рост компетенций народных избранников в области решения городских проблем. Фото Михаил Перикова

Как городские депутаты справляются с наказами избирателей? Что удалось сделать за год в городском хозяйстве, и чего решить не смогли? Чью работу в горсовете самого крупного муниципалитета в стране вспоминают коллеги-депутаты как наиболее яркую? Об этом «Континент Сибирь» поговорил с депутатами Совета депутатов Новосибирска.

Чью работу в горсовете вспоминают коллеги?

Сравнивая ушедший год с предыдущим в беседе с «Континентом Сибирь», председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев выделил общий тренд 2021 года на снижение самопиара и рост компетенций народных избранников в области решения городских проблем. «Стало меньше политической демагогии и больше обсуждения конкретных проблем и конкретных предложений», – солидаризировался с этой позицией и вице-спикер Совета депутатов от фракции КПРФ Антон Тыртышный.

По словам Дмитрия Асанцева, если в выборном 2020 году многие депутаты горсовета только осваивались со своими обязанностями, то в 2021 уже вполне включились в работу, что зримо отразилось, в том числе, на облике города. В качестве примера он привёл темпы дорожного ремонта, которые заметно возросли именно в прошлом году.

Спикер горсовета не стал поимённо выделять городских депутатов, которые в 2021 году проявляли особую активность на сессиях и в работе профильных комиссий. А вот некоторые из его коллег в беседе с «Континентом Сибирь» всё же назвали конкретные имена и фамилии.

Наиболее часто депутаты упоминали Игоря Кудина, возглавляющего постоянную комиссию по городскому хозяйству, и Андрея Гудовского, председательствующего в комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, которая появилась как раз в текущем созыве Совета депутатов Новосибирска. «Возглавляемые ими комиссии весьма результативны, а сами они неоднократно  поднимали острые вопросы на сессии», – подчеркнул один из народных избранников.

Наталья Пинус и Ростислав Антонов среди наиболее активных депутатов отметили председателя комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрея Гудовского
Наталья Пинус и Ростислав Антонов среди наиболее активных депутатов отметили председателя комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрея Гудовского

Независимый депутат Наталья Пинус, состоящая в обеих вышеназванных комиссиях, выразила удовлетворение тем, что в ушедшем году комиссии по контролю за муниципальными органами власти удалось разработать и принять критерии, по которым можно оценить эффективность работы новосибирского градоначальника: «Рада, что с участием этой комиссии в 2021 году, наконец, удалось принять критерии оценки деятельности мэра. Я долго и безуспешно ставила вопрос о необходимости принятия этих критериев. Теперь они есть», – гордится результатом депутат.

Член комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и комиссии по городскому хозяйству Наталья Пинус выразила обеспокоенность переходом на модель «альтернативной котельной»
Член комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и комиссии по городскому хозяйству Наталья Пинус выразила обеспокоенность переходом на модель «альтернативной котельной»

Кроме того Наталья Пинус назвала «видной и заметной» работу «коалиционеров», Игоря Украинцева, «которому удалось обозначить в публичном пространстве тему отставки мэра», а также председателя постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилла Покровского.

Член постоянных комиссий Совета депутатов по городскому хозяйству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Игорь Украинцев считает, что основная задача депутатов – «заставить мэра и мэрию собраться делать свою работу качественно»
Член постоянных комиссий Совета депутатов по городскому хозяйству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Игорь Украинцев считает, что основная задача депутатов – «заставить мэра и мэрию собраться делать свою работу качественно»

Впервые прошедший в горсовет по итогам позапрошлогодних выборов независимый депутат Ростислав Антонов добавил к списку народных избранников, особо выделявшихся в минувшем году, фамилию Александра Бурмистрова, «который, без всякого сомнения, является самым ярким депутатом от КПРФ, активно работающим по самым острым темам городской повестки». Он же рассказал «Континенту Сибирь», что в 2021 году был впечатлён выступлениями Игоря Титаренко, Сергея Бондаренко и Светланы Каверзиной, «подхватившей выпавшее знамя из рук Сергея Бойко».

Член постоянных комиссий по градостроительству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Ростислав Антонов посчитал работу депутатов Игоря Кудина и Андрея Гудовского самой эффективной в 2021 году
Член постоянных комиссий по градостроительству и по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Ростислав Антонов считает, что за сухими цифрами наказов всегда нужно видеть человека, «и размер помощи играет вторичную роль»

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в конце прошлого года Сергей Бойко покинул пределы Российской Федерации. Бойко объяснил свой поступок боязнью уголовного преследования, которому уже подвергся ряд других бывших координаторов навальнистов (запрещённая в России организация – «КС») в регионах. Теперь лидерство в среде «коалиционеров» опрошенные «Континентом Сибирь» депутаты горсовета приписывают как раз Светлане Каверзиной.

Достижения городских депутатов

В беседе с «Континентом Сибирь» председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил, что те положительные сдвиги в хозяйстве мегаполиса, которых удалось добиться в 2021 году, было бы неправильно приписывать только городским депутатам. Он напомнил, что горсовет работает в тесном контакте с мэрией Новосибирска и удовлетворительные результаты года в немалой степени стали следствием умения законодательной и исполнительной властей Новосибирска слышать друг друга.

Оценивая достижения Совета депутатов в 2021 году, его председатель, в числе прочего, выделил программу благоустройства частного сектора на 2022-2024 годы, разработка которой курируется комиссией по городскому хозяйству под председательством Игоря Кудина.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и член постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Игорь Кудин считает достижением более жёсткий контроль градостроительной политики Новосибирска
Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и член постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Игорь Кудин считает оправданным более жёсткий контроль градостроительной политики Новосибирска

Со спикером горсовета согласился и председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике и член постоянной комиссии по градостроительству  Кирилл Покровский, который напомнил, что до 2021 года приоритет долгое время отдавался развитию микрорайонов с многоквартирными домами: «Справедливости ради нужно сказать, что в последние годы развитию частного сектора уделялось внимания несколько меньше, чем нужно. А в 2021 году депутаты активно взялись за поддержку таких территорий, увеличили бюджетирование в сфере благоустроительных работ – организации освещения, прокладки водопроводов и так далее. Поэтому частный сектор я бы выделил особо».

Председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике и член постоянной комиссии по градостроительству Кирилл Покровский в качестве наиболее острого вопроса Новосибирска выделил транспортную проблему
Председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике и член постоянной комиссии по градостроительству Кирилл Покровский в качестве наиболее острого вопроса Новосибирска выделил транспортную проблему

Дмитрий Асанцев добавил к этому, что хотя основные средства по новой программе начнут работать уже в 2022 году, в ушедшем году работа по благоустройству зон индивидуальной жилой застройки также проводилась. «Продолжался ремонт дорог частного сектора. В списке почти 100 улиц. На таких дорогах применяют упрощённую технологию: проезжую часть отсыпают щебнем, его укладывают два слоя, укрепляют обочины, делают водоотводные канавы. В целом на отсыпку дорог частного сектора щебнем в 2021 году потратили 180 миллионов рублей», – рассказал он.

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По словам народных избранников, при активном участии Совета депутатов Новосибирска в минувшем году Новосибирском была приобретена свежая снегоуборочная техника, в город начала поступать крупная партия из 150 новых автобусов, были сформулированы и приняты обновлённый генплан и новые правила благоустройства городских территорий, увеличено финансирование ремонта тротуаров Новосибирска и манёвренного фонда муниципалитета. Также в 2021 году была упорядочена практика кикшеринга – теперь электросамокатчики на дорогах и тротуарах вынуждены следовать определённым правилам.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Игорь Титаренко напомнил, что после резонансных для всей Российской Федерации случаев нападения на школы и другие учреждения образования, имевших место и в 2021 году, городские депутаты одним из важных приоритетов сделали именно безопасность учащихся.

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Собеседник издания сообщил, что благодаря содействию депутатского корпуса сдвинулся с мертвой точки вопрос об оплате труда работников частных охранных предприятий, которые предоставляют свои услуги образовательным учреждениям города Новосибирска: «Час оплаты труда охранника увеличился на 50% от изначальной стоимости и составляет на данный период времени 150 рублей.  А общее увеличение средств бюджета города на охрану общеобразовательных учреждений составляет 10,5 миллионов рублей». Вместе с тем, Игорь Титаренко посчитал необходимым в ближайшем будущем необходимо «дотянуть уровень оплаты услуг по охране школ до 300-310 рублей в час», так как именно с таким уровнем оплаты к охране школ можно будет привлечь Росгвардию.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин в качестве одного из достижений горсовета в 2021 году назвал гораздо более жёсткий контроль градостроительной политики.

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Депутат напомнил, что в конце года по инициативе комиссии по градостроительству, которую возглавляет Сергей Трубников, было организовано обсуждение проекта застройки территории бывшего аэропорта и депутаты в большинстве выразили мнение о необходимости более детального обсуждения проекта: «Сейчас мы ждем мастер-план от застройщика. Будем следить за развитием событий. Такое масштабное строительство возможно только после детальной проработки всех вопросов».

Игорь Кудин рассказал, что в 2021 году многие члены Совета депутатов Новосибирска принимали участие в контроле дорожного ремонта, осуществляли выездные проверки на строящейся станции метро «Спортивная» и четвёртом автомобильном мосту через Обь. Также депутат напомнил и о важном достижении возглавляемой им комиссии, которого добивались многие жители мегаполиса – выделении средств на строительство приюта для безнадзорных животных.

Нерешённые проблемы Новосибирска и их истоки

Депутаты определили для «Континента Сибирь» и круг наиболее важных для Новосибирска вопросов, которых в 2021 году Совету депутатов Новосибирска решить не удалось, а также высказали мнение о причинах такого положения дел.

Кирилл Покровский выделил транспортную проблему. Он отметил, что в 2021 году все заметили, что она стала решаться – и в плане дорожного ремонта, и в плане появления новых автобусов, но труда и средств эта сфера требует ещё много. «На мой взгляд, в Новосибирске не проработана система внутренней логистики пассажирского транспорта. Потому что с появлением новых микрорайонов людям катастрофически не хватает транспорта, остановок», – отметил он.

Депутат от Чистой Слободы и Западного жилмассива напомнил, что Новосибирску крайне важно продление метрополитена и город должен активнее входить для этого в федеральные программы. «Сейчас активно обсуждается тема Дзержинской ветки – новых станций до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Но я считаю, что у нас дефицит станций больше. Их нужно, как минимум, 10-15. И на северном направлении, в связи с активным освоением территории бывшего аэропорта и окраин Калининского района. И в Ленинском районе – на пл. Станиславского и далее вдоль ул. Титова до Чистой Слободы», – заявил народный избранник.

Сразу несколько депутатов положительно отозвались о первом опыте проекта «Городская электричка», в рамках которого в 2021 году была открыта станция «Пригородный простор» и подчеркнули, что проект нужно продолжать и развивать не как альтернативу метрополитену, а параллельно с ним. «Насколько я знаю, в инвестиционной программе РЖД этот проект уже учтён», – сообщил Кирилл Покровский о перспективах «Городской электрички» на ближайшие годы.

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Аварии на теплосетях Новосибирска: всё так плохо или есть надежда?

Один из депутатов-единороссов в комментарии нашему изданию указал, что в Новосибирске «хромает качество дорожного ремонта, не доведена до конца реформа общественного транспорта, требует обновления парк автобусов и троллейбусов, остается низким качество проектирования при работах по благоустройству, город не справляется с уборкой снега». Об этом же вновь заговорил и давний критик действующего мэра Анатолия Локтя, независимый депутат Игорь Украинцев: «Основная задача депутатов – заставить мэра и мэрию собраться делать свою работу качественно, начать решать проблемы с дорогами, с уборкой улиц. Зима только началась, а город уже завален снегом. И пройти по нему, даже проехать, нельзя».

Обеспокоенность Натальи Пинус вызвал переход к тарифообразованию по модели «альтернативной котельной» в сфере теплоснабжения. Сибирская генерирующая компания много лет пыталась добиться перевода Новосибирска на эту схему и в прошлом году, на фоне крайне зрелищных коммунальных аварий, ей удалось продвинуть «альткотельную» в Новосибирске. О соответствующем решении в ходе итоговой пресс-конференции минувшего года сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а в начале 2022 года оно было утверждено правительством РФ.

С одной стороны, Андрей Травников отметил, что в вопросе с «альткотельной» область попытается поменьше нагружать карман горожан – даст СГК налоговый вычет, который потом компенсирует себе из бюджета РФ. С другой, депутат Пинус усмотрела в текущей инвестпрограмме СГК возможность дальнейшей оптимизации: «Я как депутат говорю о том, что из инвестпрограммы должен быть исключен целый ряд пунктов, которые не имеют отношения к теплоснабжению горожан».

Отметив положительные сдвиги в вопросе строительства в Новосибирске неконцессионных и концессионных школ, депутаты горсовета также выразили общее мнение, что в этом направлении муниципалитету предстоит сделать ещё очень много. «Новые школы, детские сады, учреждения дополнительного образования необходимы новосибирцам уже сегодня и остаются приоритетным направлением в нашей работе», – подчеркнул Дмитрий Асанцев.

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Однопартиец мэра-коммуниста, председатель постоянной комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров отметил, что в Новосибирске до сих пор не установлены единые правила для всех застройщиков. «Кто-то без всякой пользы для бюджета города получает отклонения от предельных параметров и сотни миллионов рублей допвыручки за счет эксплуатации городской инфраструктуры, кто-то нет. Кто-то может годами не платить долги за землю, кого-то платить заставляют», – отметил он.

Ростислав Антонов, на примере подготовки проектно-сметной документации по продлению метро, высказал мнение, что мэрия пока не смогла преодолеть трудности в коммуникациях с правительством Новосибирской области и с федеральным центром. Он добавил, что можно существенно сократить расходы муниципалитета секвестировав аппарат мэрии: «Вся структура мэрии нуждается в оптимизации. Проверки Счётной палаты, заслушиваемые нами, не только демонстрируют крайне низкое качество работы многих муниципальных учреждений, но и бессмысленность некоторых из них. Массу средств мы тратим неэффективно и не на то, что нужно».

На защиту градоначальника встал вице-спикер Совета депутатов от КПРФ Антон Тыртышный. По его словам, упомянутые коллегами проблемы коренятся в хроническом недофинансировании муниципального бюджета, когда львиная доля налогов уходит в область и федерацию: «Главная проблема города Новосибирска, как и любого другого крупного города в нашей стране, эта перекос в бюджетах между федеральным, областным и муниципальным уровнями. Бюджетная политика государства такова, что федеральный уровень собирает основную часть налогов, только шестая часть средств идёт региональным бюджетам и, наконец, совсем небольшая часть остаётся муниципалитету. В итоге мы видим, что бюджеты городов у нас наполнять нечем».

Какие наказы запомнились депутатам?

Дмитрий Асанцев рассказал «Континенту Сибирь», что в 2021 году в целом по городу было запланировано к выполнению 1140 наказов на общую сумму в 650,5 миллионов рублей, а выполнено или находится в процессе выполнения уже 1035 из них, то есть более 90%.

На округе председателя Совета депутатов (Северо-Чемской жилмассив – «КС») к исходу 2021 года были выполнены 16 наиболее капиталоёмких наказов. Из них Дмитрию Асанцеву наиболее запомнились: строительство тротуара от ул. Ньютона, 20 до остановки Сержанта Коротаева, благоустройство территории между домами № 20, 24, 36 по ул. Чемская с участком дороги, парковочными карманами и зелеными насаждениями, а также строительство футбольного поля на территории ЖК «Бугринский». Только на эти три наказа было направлено 6,1 миллиона рублей.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев констатировал эффективность работы народных избранников
Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев констатировал эффективность работы народных избранников

Игорь Кудин рассказал «Континенту Сибирь» о комплексном благоустройстве дворовой территории по ул. Ватутина, 63/1, где было положено асфальтное покрытие, установлен детский городок и спилены аварийные деревья.

Александру Бурмистрову выполнить свой главный наказ – строительство транспортной развязки на площади Труда, в 2021 году не удалось. «Из-за махинаций с дождевым коллектором и срыва сроков по выносу коммуникаций, по сути, работы по реализации наказа так и не начались», – заявил он нашему изданию.

Для Антона Тыртышного самым памятным наказом оказалась реконструкция зелёной зоны на пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев. «Там был небольшой сквер, который находился в запустении», – рассказал депутат – «В этом году закончилась его благоустройство: починили лестницы, восстановили парапетные стены, заасфальтировали пешеходные дорожки и поставили лавочки. Здорово, что эта небольшая зелёная зона была доведена до ума».

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска от фракции КПРФ Антон Тыртышный  отдельно отметил реконструкцию зелёной зоны на пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев
Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска от фракции КПРФ Антон Тыртышный  отдельно отметил реконструкцию зелёной зоны на пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев

Игорь Титаренко в 2021 году взялся за реконструкцию бассейна в детском саду № 504 (улица Белинского, 1А – «КС»). Там был проведен капитальный ремонт помещения с заменой кафельной плитки и чаши, а также установкой системы фильтрации воды. «На сегодня работы завершены и в ближайшее время бассейн сможет принимать ребятишек для проведения занятий  по укреплению здоровья» – констатировал депутат.

«Сейчас основной мой наказ – строительство ещё одной школы на Чистой Слободе. Он реализуется в общей программе строительства шести новых школ в Новосибирске. Для меня это будет такой же знаковый проект, как и в прошлом созыве горсовета – тогда нам уже удалось построить одну школу на территории Чистой Слободы», – поделился итогами своей работы «на земле» Кирилл Покровский. Он добавил, что в 2021 году параллельно занимался установкой детских и спортивных площадок и благоустраивал придомовые территории, продолжил оказывать целевую поддержку школам, детсадам и другим социальным учреждениям, а также адресную помощь гражданам.

В свою очередь Игорь Украинцев сделал акцент на небольших наказах – установке детских городков и благоустройстве придомовых территорий. Но также выделил и два капиталоёмких наказа, работы по которым уже начаты – облагораживание площади Калинина и строительство школы на ул. Ляпидевского.

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«Из больших реализованных задач я бы отметил строительство детских площадок на улицах Владимировская, 1/1 и Комсомольский проспект, 7 и Сибирская, 35/1, асфальтирование дворов на улицах Урицкого, 7 и Ленина, 30/1. За счёт дополнительно привлеченных средств был произведён ямочный ремонт более чем по 20 адресам», – рассказал о работе на округе Ростислав Антонов. Вместе с тем депутат напомнил, что за сухими цифрами всегда нужно видеть человека, «и размер помощи играет вторичную роль».

С мнением Игоря Украинцева и Ростислава Антонова о том, что выделять «большие» и «маленькие» наказы не совсем правильно, согласился и заместитель председателя комиссии по градостроительству Денис Кулинич. Он напомнил, что для одних новосибирцев важен парковочный карман, а для других – новая школа или детский сад. «Поэтому просто скажу, что уверен в выполнении всех моих наказов в течение срока полномочий. В основном, они касаются благоустройства, тем более что я представляю Ленинский район, который пока отстает в этом плане от центральной части Новосибирска», – заявил депутат.

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