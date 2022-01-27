Как городские депутаты справляются с наказами избирателей? Что удалось сделать за год в городском хозяйстве, и чего решить не смогли? Чью работу в горсовете самого крупного муниципалитета в стране вспоминают коллеги-депутаты как наиболее яркую? Об этом «Континент Сибирь» поговорил с депутатами Совета депутатов Новосибирска.

Чью работу в горсовете вспоминают коллеги?

Сравнивая ушедший год с предыдущим в беседе с «Континентом Сибирь», председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев выделил общий тренд 2021 года на снижение самопиара и рост компетенций народных избранников в области решения городских проблем. «Стало меньше политической демагогии и больше обсуждения конкретных проблем и конкретных предложений», – солидаризировался с этой позицией и вице-спикер Совета депутатов от фракции КПРФ Антон Тыртышный.

По словам Дмитрия Асанцева, если в выборном 2020 году многие депутаты горсовета только осваивались со своими обязанностями, то в 2021 уже вполне включились в работу, что зримо отразилось, в том числе, на облике города. В качестве примера он привёл темпы дорожного ремонта, которые заметно возросли именно в прошлом году.

Спикер горсовета не стал поимённо выделять городских депутатов, которые в 2021 году проявляли особую активность на сессиях и в работе профильных комиссий. А вот некоторые из его коллег в беседе с «Континентом Сибирь» всё же назвали конкретные имена и фамилии.

Наиболее часто депутаты упоминали Игоря Кудина, возглавляющего постоянную комиссию по городскому хозяйству, и Андрея Гудовского, председательствующего в комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, которая появилась как раз в текущем созыве Совета депутатов Новосибирска. «Возглавляемые ими комиссии весьма результативны, а сами они неоднократно поднимали острые вопросы на сессии», – подчеркнул один из народных избранников.

Независимый депутат Наталья Пинус, состоящая в обеих вышеназванных комиссиях, выразила удовлетворение тем, что в ушедшем году комиссии по контролю за муниципальными органами власти удалось разработать и принять критерии, по которым можно оценить эффективность работы новосибирского градоначальника: «Рада, что с участием этой комиссии в 2021 году, наконец, удалось принять критерии оценки деятельности мэра. Я долго и безуспешно ставила вопрос о необходимости принятия этих критериев. Теперь они есть», – гордится результатом депутат.

Кроме того Наталья Пинус назвала «видной и заметной» работу «коалиционеров», Игоря Украинцева, «которому удалось обозначить в публичном пространстве тему отставки мэра», а также председателя постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилла Покровского.

Впервые прошедший в горсовет по итогам позапрошлогодних выборов независимый депутат Ростислав Антонов добавил к списку народных избранников, особо выделявшихся в минувшем году, фамилию Александра Бурмистрова, «который, без всякого сомнения, является самым ярким депутатом от КПРФ, активно работающим по самым острым темам городской повестки». Он же рассказал «Континенту Сибирь», что в 2021 году был впечатлён выступлениями Игоря Титаренко, Сергея Бондаренко и Светланы Каверзиной, «подхватившей выпавшее знамя из рук Сергея Бойко».

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в конце прошлого года Сергей Бойко покинул пределы Российской Федерации. Бойко объяснил свой поступок боязнью уголовного преследования, которому уже подвергся ряд других бывших координаторов навальнистов (запрещённая в России организация – «КС») в регионах. Теперь лидерство в среде «коалиционеров» опрошенные «Континентом Сибирь» депутаты горсовета приписывают как раз Светлане Каверзиной.

Достижения городских депутатов

В беседе с «Континентом Сибирь» председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил, что те положительные сдвиги в хозяйстве мегаполиса, которых удалось добиться в 2021 году, было бы неправильно приписывать только городским депутатам. Он напомнил, что горсовет работает в тесном контакте с мэрией Новосибирска и удовлетворительные результаты года в немалой степени стали следствием умения законодательной и исполнительной властей Новосибирска слышать друг друга.

Оценивая достижения Совета депутатов в 2021 году, его председатель, в числе прочего, выделил программу благоустройства частного сектора на 2022-2024 годы, разработка которой курируется комиссией по городскому хозяйству под председательством Игоря Кудина.

Со спикером горсовета согласился и председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике и член постоянной комиссии по градостроительству Кирилл Покровский, который напомнил, что до 2021 года приоритет долгое время отдавался развитию микрорайонов с многоквартирными домами: «Справедливости ради нужно сказать, что в последние годы развитию частного сектора уделялось внимания несколько меньше, чем нужно. А в 2021 году депутаты активно взялись за поддержку таких территорий, увеличили бюджетирование в сфере благоустроительных работ – организации освещения, прокладки водопроводов и так далее. Поэтому частный сектор я бы выделил особо».

Дмитрий Асанцев добавил к этому, что хотя основные средства по новой программе начнут работать уже в 2022 году, в ушедшем году работа по благоустройству зон индивидуальной жилой застройки также проводилась. «Продолжался ремонт дорог частного сектора. В списке почти 100 улиц. На таких дорогах применяют упрощённую технологию: проезжую часть отсыпают щебнем, его укладывают два слоя, укрепляют обочины, делают водоотводные канавы. В целом на отсыпку дорог частного сектора щебнем в 2021 году потратили 180 миллионов рублей», – рассказал он.

По словам народных избранников, при активном участии Совета депутатов Новосибирска в минувшем году Новосибирском была приобретена свежая снегоуборочная техника, в город начала поступать крупная партия из 150 новых автобусов, были сформулированы и приняты обновлённый генплан и новые правила благоустройства городских территорий, увеличено финансирование ремонта тротуаров Новосибирска и манёвренного фонда муниципалитета. Также в 2021 году была упорядочена практика кикшеринга – теперь электросамокатчики на дорогах и тротуарах вынуждены следовать определённым правилам.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Игорь Титаренко напомнил, что после резонансных для всей Российской Федерации случаев нападения на школы и другие учреждения образования, имевших место и в 2021 году, городские депутаты одним из важных приоритетов сделали именно безопасность учащихся.

Собеседник издания сообщил, что благодаря содействию депутатского корпуса сдвинулся с мертвой точки вопрос об оплате труда работников частных охранных предприятий, которые предоставляют свои услуги образовательным учреждениям города Новосибирска: «Час оплаты труда охранника увеличился на 50% от изначальной стоимости и составляет на данный период времени 150 рублей. А общее увеличение средств бюджета города на охрану общеобразовательных учреждений составляет 10,5 миллионов рублей». Вместе с тем, Игорь Титаренко посчитал необходимым в ближайшем будущем необходимо «дотянуть уровень оплаты услуг по охране школ до 300-310 рублей в час», так как именно с таким уровнем оплаты к охране школ можно будет привлечь Росгвардию.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин в качестве одного из достижений горсовета в 2021 году назвал гораздо более жёсткий контроль градостроительной политики.

Депутат напомнил, что в конце года по инициативе комиссии по градостроительству, которую возглавляет Сергей Трубников, было организовано обсуждение проекта застройки территории бывшего аэропорта и депутаты в большинстве выразили мнение о необходимости более детального обсуждения проекта: «Сейчас мы ждем мастер-план от застройщика. Будем следить за развитием событий. Такое масштабное строительство возможно только после детальной проработки всех вопросов».

Игорь Кудин рассказал, что в 2021 году многие члены Совета депутатов Новосибирска принимали участие в контроле дорожного ремонта, осуществляли выездные проверки на строящейся станции метро «Спортивная» и четвёртом автомобильном мосту через Обь. Также депутат напомнил и о важном достижении возглавляемой им комиссии, которого добивались многие жители мегаполиса – выделении средств на строительство приюта для безнадзорных животных.

Нерешённые проблемы Новосибирска и их истоки

Депутаты определили для «Континента Сибирь» и круг наиболее важных для Новосибирска вопросов, которых в 2021 году Совету депутатов Новосибирска решить не удалось, а также высказали мнение о причинах такого положения дел.

Кирилл Покровский выделил транспортную проблему. Он отметил, что в 2021 году все заметили, что она стала решаться – и в плане дорожного ремонта, и в плане появления новых автобусов, но труда и средств эта сфера требует ещё много. «На мой взгляд, в Новосибирске не проработана система внутренней логистики пассажирского транспорта. Потому что с появлением новых микрорайонов людям катастрофически не хватает транспорта, остановок», – отметил он.

Депутат от Чистой Слободы и Западного жилмассива напомнил, что Новосибирску крайне важно продление метрополитена и город должен активнее входить для этого в федеральные программы. «Сейчас активно обсуждается тема Дзержинской ветки – новых станций до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Но я считаю, что у нас дефицит станций больше. Их нужно, как минимум, 10-15. И на северном направлении, в связи с активным освоением территории бывшего аэропорта и окраин Калининского района. И в Ленинском районе – на пл. Станиславского и далее вдоль ул. Титова до Чистой Слободы», – заявил народный избранник.

Сразу несколько депутатов положительно отозвались о первом опыте проекта «Городская электричка», в рамках которого в 2021 году была открыта станция «Пригородный простор» и подчеркнули, что проект нужно продолжать и развивать не как альтернативу метрополитену, а параллельно с ним. «Насколько я знаю, в инвестиционной программе РЖД этот проект уже учтён», – сообщил Кирилл Покровский о перспективах «Городской электрички» на ближайшие годы.

Один из депутатов-единороссов в комментарии нашему изданию указал, что в Новосибирске «хромает качество дорожного ремонта, не доведена до конца реформа общественного транспорта, требует обновления парк автобусов и троллейбусов, остается низким качество проектирования при работах по благоустройству, город не справляется с уборкой снега». Об этом же вновь заговорил и давний критик действующего мэра Анатолия Локтя, независимый депутат Игорь Украинцев: «Основная задача депутатов – заставить мэра и мэрию собраться делать свою работу качественно, начать решать проблемы с дорогами, с уборкой улиц. Зима только началась, а город уже завален снегом. И пройти по нему, даже проехать, нельзя».

Обеспокоенность Натальи Пинус вызвал переход к тарифообразованию по модели «альтернативной котельной» в сфере теплоснабжения. Сибирская генерирующая компания много лет пыталась добиться перевода Новосибирска на эту схему и в прошлом году, на фоне крайне зрелищных коммунальных аварий, ей удалось продвинуть «альткотельную» в Новосибирске. О соответствующем решении в ходе итоговой пресс-конференции минувшего года сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а в начале 2022 года оно было утверждено правительством РФ.

С одной стороны, Андрей Травников отметил, что в вопросе с «альткотельной» область попытается поменьше нагружать карман горожан – даст СГК налоговый вычет, который потом компенсирует себе из бюджета РФ. С другой, депутат Пинус усмотрела в текущей инвестпрограмме СГК возможность дальнейшей оптимизации: «Я как депутат говорю о том, что из инвестпрограммы должен быть исключен целый ряд пунктов, которые не имеют отношения к теплоснабжению горожан».

Отметив положительные сдвиги в вопросе строительства в Новосибирске неконцессионных и концессионных школ, депутаты горсовета также выразили общее мнение, что в этом направлении муниципалитету предстоит сделать ещё очень много. «Новые школы, детские сады, учреждения дополнительного образования необходимы новосибирцам уже сегодня и остаются приоритетным направлением в нашей работе», – подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Однопартиец мэра-коммуниста, председатель постоянной комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров отметил, что в Новосибирске до сих пор не установлены единые правила для всех застройщиков. «Кто-то без всякой пользы для бюджета города получает отклонения от предельных параметров и сотни миллионов рублей допвыручки за счет эксплуатации городской инфраструктуры, кто-то нет. Кто-то может годами не платить долги за землю, кого-то платить заставляют», – отметил он.

Ростислав Антонов, на примере подготовки проектно-сметной документации по продлению метро, высказал мнение, что мэрия пока не смогла преодолеть трудности в коммуникациях с правительством Новосибирской области и с федеральным центром. Он добавил, что можно существенно сократить расходы муниципалитета секвестировав аппарат мэрии: «Вся структура мэрии нуждается в оптимизации. Проверки Счётной палаты, заслушиваемые нами, не только демонстрируют крайне низкое качество работы многих муниципальных учреждений, но и бессмысленность некоторых из них. Массу средств мы тратим неэффективно и не на то, что нужно».

На защиту градоначальника встал вице-спикер Совета депутатов от КПРФ Антон Тыртышный. По его словам, упомянутые коллегами проблемы коренятся в хроническом недофинансировании муниципального бюджета, когда львиная доля налогов уходит в область и федерацию: «Главная проблема города Новосибирска, как и любого другого крупного города в нашей стране, эта перекос в бюджетах между федеральным, областным и муниципальным уровнями. Бюджетная политика государства такова, что федеральный уровень собирает основную часть налогов, только шестая часть средств идёт региональным бюджетам и, наконец, совсем небольшая часть остаётся муниципалитету. В итоге мы видим, что бюджеты городов у нас наполнять нечем».

Какие наказы запомнились депутатам?

Дмитрий Асанцев рассказал «Континенту Сибирь», что в 2021 году в целом по городу было запланировано к выполнению 1140 наказов на общую сумму в 650,5 миллионов рублей, а выполнено или находится в процессе выполнения уже 1035 из них, то есть более 90%.

На округе председателя Совета депутатов (Северо-Чемской жилмассив – «КС») к исходу 2021 года были выполнены 16 наиболее капиталоёмких наказов. Из них Дмитрию Асанцеву наиболее запомнились: строительство тротуара от ул. Ньютона, 20 до остановки Сержанта Коротаева, благоустройство территории между домами № 20, 24, 36 по ул. Чемская с участком дороги, парковочными карманами и зелеными насаждениями, а также строительство футбольного поля на территории ЖК «Бугринский». Только на эти три наказа было направлено 6,1 миллиона рублей.

Игорь Кудин рассказал «Континенту Сибирь» о комплексном благоустройстве дворовой территории по ул. Ватутина, 63/1, где было положено асфальтное покрытие, установлен детский городок и спилены аварийные деревья.

Александру Бурмистрову выполнить свой главный наказ – строительство транспортной развязки на площади Труда, в 2021 году не удалось. «Из-за махинаций с дождевым коллектором и срыва сроков по выносу коммуникаций, по сути, работы по реализации наказа так и не начались», – заявил он нашему изданию.

Для Антона Тыртышного самым памятным наказом оказалась реконструкция зелёной зоны на пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев. «Там был небольшой сквер, который находился в запустении», – рассказал депутат – «В этом году закончилась его благоустройство: починили лестницы, восстановили парапетные стены, заасфальтировали пешеходные дорожки и поставили лавочки. Здорово, что эта небольшая зелёная зона была доведена до ума».

Игорь Титаренко в 2021 году взялся за реконструкцию бассейна в детском саду № 504 (улица Белинского, 1А – «КС»). Там был проведен капитальный ремонт помещения с заменой кафельной плитки и чаши, а также установкой системы фильтрации воды. «На сегодня работы завершены и в ближайшее время бассейн сможет принимать ребятишек для проведения занятий по укреплению здоровья» – констатировал депутат.

«Сейчас основной мой наказ – строительство ещё одной школы на Чистой Слободе. Он реализуется в общей программе строительства шести новых школ в Новосибирске. Для меня это будет такой же знаковый проект, как и в прошлом созыве горсовета – тогда нам уже удалось построить одну школу на территории Чистой Слободы», – поделился итогами своей работы «на земле» Кирилл Покровский. Он добавил, что в 2021 году параллельно занимался установкой детских и спортивных площадок и благоустраивал придомовые территории, продолжил оказывать целевую поддержку школам, детсадам и другим социальным учреждениям, а также адресную помощь гражданам.

В свою очередь Игорь Украинцев сделал акцент на небольших наказах – установке детских городков и благоустройстве придомовых территорий. Но также выделил и два капиталоёмких наказа, работы по которым уже начаты – облагораживание площади Калинина и строительство школы на ул. Ляпидевского.

«Из больших реализованных задач я бы отметил строительство детских площадок на улицах Владимировская, 1/1 и Комсомольский проспект, 7 и Сибирская, 35/1, асфальтирование дворов на улицах Урицкого, 7 и Ленина, 30/1. За счёт дополнительно привлеченных средств был произведён ямочный ремонт более чем по 20 адресам», – рассказал о работе на округе Ростислав Антонов. Вместе с тем депутат напомнил, что за сухими цифрами всегда нужно видеть человека, «и размер помощи играет вторичную роль».

С мнением Игоря Украинцева и Ростислава Антонова о том, что выделять «большие» и «маленькие» наказы не совсем правильно, согласился и заместитель председателя комиссии по градостроительству Денис Кулинич. Он напомнил, что для одних новосибирцев важен парковочный карман, а для других – новая школа или детский сад. «Поэтому просто скажу, что уверен в выполнении всех моих наказов в течение срока полномочий. В основном, они касаются благоустройства, тем более что я представляю Ленинский район, который пока отстает в этом плане от центральной части Новосибирска», – заявил депутат.