Зампред правительства Кузбасса ушла в отставку

Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова ушла в отставку.

Как сообщает пресс-центр правительства Кузбасса, Елена Пахомова покинула пост по собственному желанию. Она проработала в должности почти десять лет.

«Елена Алексеевна Пахомова оставила должность заместителя председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки) по собственному желанию», — указано в сообщении.

Елена Пахомова родилась в 1968 году в селе Ариничево Кузбасса, имеет два высших образования. После окончания Кемеровского государственного университета работала в учреждениях высшего профессионального образования, занималась педагогической деятельность.

С 2006 по 2008 года работала заместителем директора, а после — директором сибирского филиала Международного института экономики и права. В 2008 году была назначена заместителем начальника департамента образования и науки Кемеровской области, а в 2011 году возглавила департамент.

Елена Пахомова была назначена на должность заместителя губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) в 2012 году. В 2021 году ее должность была изменена на заместителя председателя правительства Кузбасса.

«Покидая пост заместителя председателя правительства Кемеровской области-Кузбасса (по вопросам образования науки) благодарю всех вас за наша многолетнее успешное сотрудничество, за реализацию множества проектов, за вашу неоценимую помощь и поддержку!», — написала Елена Пахомова на своей странице в Instagram.

Напомним, накануне кадровые изменения произошли в мэрии Омска. Так, в городской администрации назначены первый заместитель, заместитель мэра, а также руководитель аппарата мэра Омска.