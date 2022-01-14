Оправданного присяжными томского «авторитета» отправили в СИЗО

Томский областной суд заключил под стражу местного «криминального авторитета» Николая Кузьмичёва. Ранее глава преступной иерархии был оправдан присяжными – их позвали и на очередное заседание по делу в феврале.

Об аресте Николая Кузьмичёва (Коли Томского), обвиняемого по статье о занятии высшего положения в криминальной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на Томский областной суд 14 января.

Следующее судебное заседание назначено на 18 февраля. На нём будут присутствовать присяжные заседатели.

Напомним, в конце декабря Пятый апелляционный суд отменил Кузьмичёву оправдательный приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных Томским областным судом в августе. Было решено, что в январе рассмотрением дела займётся новый состав этого же суда.

Уголовное дело в отношении Николая Кузьмичёва, признанного в криминальных кругах «вором в законе» в 2013 году, было возбуждено в 2019 году. Кузьмичёв стал первым в стране «авторитетом», обвиняемым по соответствующей статье – президент России ввёл её в Уголовный кодекс РФ в том же году. Если Кузьмичёва признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Стоит отметить, что в конце 2021 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отчитал региональных прокуроров за большое количество оправдательных приговоров. При этом он выделил Красноярский край, где осенью на основании решения присяжных был оправдан местный «криминальный авторитет» Константин Найбауэр (Костя Канский).