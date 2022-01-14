Правоохранители проводят обыски в мэрии Томска

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Томска. Информацию подтвердили в администрации города.

В администрации города Томска работают сотрудники правоохранительных органов. Информация об этом появилась в местных социальных сетях, позже ее подтвердили в мэрии.

Как сообщили в мэрии Томска, правоохранители затребовали в департаменте архитектуры и градостроительства городской администрации документы, связанные с деятельностью одной из компаний Томска.

«Действительно, компетентные органы затребовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства документы, связанные с деятельностью одной из коммерческих компаний Томска. Более подробную информацию мы не можем сообщить, так как это является компетенцией других структур», — сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергея Чикова. Он уточнил, что в настоящее время департамент и все его сотрудники работают в штатном режиме

Напомним, в конце декабря сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в департаменте земельных и имущественных отношении мэрии Новосибирска. Следственные мероприятия могли быть связаны с взысканием задолженности с крупного новосибирского застройщика «Дискус». Ранее силовики провели обыски по уголовному делу о мошенничестве в здании администрации города Канска Красноярского края.