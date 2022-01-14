Новосибирский минздрав заявил об изменении подходов в развитии здравоохранения Бердска

Власти Новосибирской области планируют уделять повышенное внимание здравоохранению Бердска – медучреждения крупного муниципального образования уже вышли на новый уровень.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области 14 января, новая модель поликлиники и стационара призвана создать комфортные условия для жителей Бердска и медперсонала. Этот подход усиливается поставкой современного цифрового оборудования по нацпроекту «Здравоохранение».

О модернизации системы здравоохранения Бердска в ходе пресс-тура 14 января рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

«При планировании реализации национальных проектов отдельное внимание правительством Новосибирской области и региональным минздравом уделялось здравоохранению Бердска. Мы понимаем, что это крупное муниципальное образование, и его жители должны получать максимальную специализированную помощь и все виды диагностики непосредственно в городе. Разработана дорожная карта, ЦГБ участвует практически во всех направлениях нацпроекта, программе модернизации первичного звена. Совершенно меняется поход, чтобы создать новую модель поликлиники и стационара, чтобы создать комфортные условия для жителей Бердска и медперсонала», – отметила Елена Аксёнова.

Как отметили в областном минздраве, за последние несколько лет в Бердске проведён значительный объём работ по реконструкции комплекса зданий центральной городской больницы: выполнен капитальный ремонт двух детских поликлинических отделений и здания поликлиники, модернизирована стоматологическая помощь, для системы централизованной подачи кислорода в инфекционном госпитале и в хирургическом корпусе установлены два газификатора. Кроме того, недавно начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Благодаря его созданию в Бердске в этом году впервые появился собственный аппарат МРТ.

ЦАОП оснащён аппаратом МРТ мощностью 1,5 Тесла, 128-срезовым КТ, гастроскопом, бронхоскопом, аппаратом УЗИ экспертного класса, цифровым рентгеном, а также всем необходимым для дневного стационара, где пациенты амбулаторно смогут получать химиотерапию. Всё это оборудование можно использовать и для нужд стационара.

В минздраве отмечают, что КТ, МРТ, эндоскопы и УЗИ, установленные в центре, способны полностью обеспечить потребность в плановых обследованиях населения Бердска. Диагностику здесь можно будет пройти по направлению врачей поликлиник.

Как подчеркнула замминистра, новое оборудование не только позволяет диагностировать онкологические заболевания, но и проводить другие обследования. Вся аппаратура цифровая – с помощью передачи данных бердские врачи могут проконсультироваться онлайн с областной клинической больницей, областным онкодиспансером и кардиодиспансером.

По словам главного врача Центральной городской больницы Бердска Аллы Дробинской, новое оборудование также позволяет архивировать все медицинские исследования каждого пациента. Для этого в центр привлечён отдельный специалист.

«Создание ЦАОПа – была сложная многокомпонентная задача для руководства медицинского учреждения. Это не только ремонты, но и логистика, аудит, решались задачи по укреплению кадрового потенциала. Налажено взаимодействие со школами, медицинским колледжем, есть «целевики» которые вернутся с Бердскую больницу, которые учатся на разных курсах медицинского университета. В рамках реализации проекта были приняты новые сотрудники в ЦАОП», – отметила Алла Дробинская.

Елена Аксёнова особо отметила как пример комплексной модернизации работу стоматологического отделения ЦГБ. Здесь проведён ремонт, отделение полностью переоснащено современным оборудованием, доукомплектован штат – укомплектованность кадрами достигла 98%, при этом ряд специалистов пришли из частных клиник. Также пересмотрена система записи на приём: раньше пациентам приходилось стоять в очереди за талонами с раннего утра, теперь записаться можно дистанционно, а с неотложными случаями приём проводится день в день.

По словам замминистра, перед коллективом ЦГБ стоит задача по развитию первичной медицинской помощи, изменению подходов к оказанию терапевтической помощи, развитию предварительной записи.

За последние два года Бердск приобрёл четыре автомобиля скорой медицинской помощи, также отремонтированы и переоснащены ФАПы деревни Бердь и села Морозово, а для детских поликлиник города закуплено диагностическое и лабораторное оборудование. В бердской женской консультации оснащены 11 кабинетов врачей акушеров-гинекологов – там, в частности, появились УЗИ-аппарат экспертного класса и цифровой маммограф. Также в городской поликлинике оборудовано 12 стоматологических кабинетов. Кроме того, в городе создан гериатрический кабинет, который откроется уже в ближайшее время.

Напомним, новый Центр амбулаторной онкологической помощи на днях оценил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, побывавший в Бердске с рабочим визитом.