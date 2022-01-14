Суд общей юрисдикции оставил депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева под домашним арестом еще на два месяца.

На этой неделе постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 12 января 2022 г. продлён срок нахождения под домашним арестом сроком на 2 месяца (до 16 марта 2022 года) в отношении Поповцева Глеба, сообщила пресс-служба Управления судебного департамента Новосибирской области.

Депутат Заксобрания от «Единой России» Глеб Поповцев был задержан в середине ноября прошлого года. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По информации правоохранительных органов, в ходе предварительного следствия установлено, что Глеб Поповцев, используя служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы. Свои обязанности помощница фактически не выполняла, а банковскую карту с паролем доступа она передала депутату. Ущерб, который нанесли действия Поповцева бюджету Заксобрания региона, оценивается в 400 тысяч рублей. Это расценивается как ущерб в особо крупном размере.

Согласно Уставу партии «Единая Россия», членство Глеба Поповцева в партийной организации приостановлено.

Глеб Поповцев входит в комитет Заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также состоит в комиссии областного парламента по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Руководит ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское». В марте 2019 года Поповцев был избран главой совета директоров новосибирского Биотехнопарка.

19 ноября 2021 года по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.