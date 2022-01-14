Перенос концерта Линдеманна в Новосибирске объяснили пандемией

Концерт фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске в конце января, анонс которого вызвал недовольство православных активистов, всё-таки не состоится – его перенесли на неопределённый срок. Однако в Instagram певца сообщается, что причиной тому послужила напряжённая эпидемиологическая обстановка в мире.

Назначенный на 26 января концерт скандального исполнителя Тилля Лидеманна в Новосибирске перенесён на неопределённый срок. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте певца.

Как говорится в записи, смена планов связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуаций.

«Эпидемическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих условиях тур Тилля Линдеманна в указанные сроки становится невозможным», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря представители Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей направили открытое письмо депутатам Госдумы от региона, в котором попросили не допускать проведения концерта немецкого исполнителя. По мнению активистов, творчество Линдеманна, будучи «антикультурным явлением», наносит вред российскому обществу. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку их доводов.

Письмо общественников адресовано в том числе депутатам Госдумы Ренату Сулейманову, Дмитрию Савельеву, Александру Аксёненко, Виктору Игнатов, Александру Жукову, Олегу Иванинскому, Игорю Антропенко и Александру Терентьеву.

Обращение уже прокомментировал представитель КПРФ Ренат Сулейманов. Как отметил депутат в разговоре с «Континентом Сибирь», творчество популярного рокера «имеет мало общего с искусством», однако вопросы, связанные с концертной деятельностью, должны быть адресованы министерству культуры РФ.