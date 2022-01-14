12 января директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец на своей странице в Facebook выразила опасение в том, что в 2022 году Новосибирский государственный университет (НГУ) не согласует площадку для проведения проекта, сообщив, что не может «найти общий язык» с руководством вуза. Она обвинила НГУ в том, что он якобы стремится избавиться от проекта, который зародился в его стенах. Соответствует ли это действительности, в чем подоплека конфликта, и когда пути Тотального диктанта разошлись с НГУ, в интервью «Континенту Сибирь» рассказала заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ, профессор НАТАЛЬЯ КОШКАРЕВА, стоявшая у истоков проекта.

В 2004 году в рамках ежегодных Дней гуманитарного факультета в Новосибирском государственном университете студенческий «Глум-клуб» провел первый массовый диктант как вызов физикам, математикам и представителям других специальностей. Первым текстом стал отрывок из «Войны и мира» Льва Толстого. Проект, изначально адресованный студентам университета, за прошедшие годы вырос в известную далеко за пределами Новосибирска и России акцию.

На протяжении всей своей истории именно НГУ оставался для «Тотального диктанта» главной площадкой проведения акции: сюда в день диктанта приезжал автор текста, отсюда велась прямая трансляция его диктовки, а затем онлайн-разборы ошибок членами экспертного совета, здесь готовился текст и разрабатывались комментарии к нему, которые затем рассылались по всем другим площадкам, здесь проверялась бóльшая часть написанных в городе работ, здесь зародились курсы «Русский по пятницам», материалы которого были доступны всем желающим в любом регионе мира, здесь ежегодно проводилась конференция филологов и организаторов как дискуссионная площадка для совершенствования стратегий организации акции и обсуждения актуальных вопросов русской орфографии и пунктуации. В дни проведения акции университет становился самой массовой и привлекательной для участников площадкой города.

Тем удивительнее были прозвучавшие на днях обвинения в адрес университета в нежелании сотрудничать с фондом «Тотальный диктант». По словам директора фонда Ольги Ребковец, этот проект «университету просто не нужен, не нужен до такой степени, что он хочет от него очиститься». Впрочем, у заведующей кафедрой общего и русского языкознания НГУ, профессора Натальи Кошкаревой и ее коллег, отдавших подготовке и проведению «Тотального диктанта» полтора десятка лет, свой взгляд на ситуацию, которым они поделились с «Континентом Сибирь».

– Наталья Борисовна, какую роль НГУ играл в проекте «Тотальный диктант»?

– Сам проект инициировали студенты гуманитарного факультета, но его филологическую часть, которая обеспечила авторитет проекта как среди профессиональных филологов, так и всех участников, придумали и реализовали преподаватели нашей кафедры. В первые годы на дверях кафедры вывешивались листочки с именами участников и их оценками, и в течение последующих дней здесь начинался сущий хаос: кто-то приходил с вопросами по ошибкам, кто-то был недоволен оценкой и срывал объявление с результатами. Тогда я предложила Ольге Ребковец помощь в проверке, так как студенты своими силами не справлялись, и качество проверки вызывало нарекания. Мы стали обсуждать спорные моменты со своими коллегами из других вузов, из разных городов, и вскоре сформировался экспертный совет Тотального диктанта, который обеспечивал высокое качество проверки текста, единство критериев оценивания.

– Почему возникали спорные вопросы, ведь есть же правила русского языка, им надо следовать…

– Это действительно так, пока мы говорим о текстах классической русской литературы, применительно к которым сформулированы действующие правила орфографии и пунктуации. Но в школе изучаются далеко не все правила, а тексты для диктантов адаптируются. Для Тотального диктанта современные писатели создают уникальные тексты, они не подгоняются под шаблоны школьной грамматики, часто в них отражается живая разговорная речь, для воспроизведения которой на письме нужно вырабатывать новые правила. Порой бывает очень и очень непросто решить, что считать ошибкой, какое из возможных написаний является предпочтительным. Тотальный диктант позволяет наблюдать за тем, как меняется русский язык, в каких правилах возникают лакуны. Ученые получают возможность проверить успешность принятых решений на больших массивах данных. На ежегодной научной конференции филологи обсуждали теорию и практику русского правописания, несколько лет подряд мы выпускали сборники научных трудов, в которых лучшие специалисты в области русского языка публиковали свои работы.

– Как стала возможной проверка такого большого количества работ? Ведь на кафедре не так много сотрудников, а каждый диктант надо проверить как минимум два раза, а в спорных случаях и больше, и сделать это надо всего за два-три дня.

– «Тотальный диктант» стал отличной площадкой для совместной деятельности преподавателей, студентов и выпускников. Мы приглашали на проверку коллег из разных вузов, высшего колледжа информатики (ВКИ), физ-мат школы (СУНЦ НГУ), учителей, студентов и выпускников нашей кафедры, отличников диктантов прошлых лет. Мы всем им бесконечно признательны за то, что свое свободное время они совершенно бескорыстно посвящали проверке диктанта. Перед началом проверки мы объясняли, что именно считать ошибкой и почему, какие варианты допустимы. Студенты проверяли диктанты на первый раз, после них перепроверяли преподаватели и объясняли им спорные места, показывали случаи, где они пропустили ошибки. Это был еще один важный обучающий момент, требующий от преподавателей дополнительной нагрузки: мы учили студентов не только не допустить ошибку, но и увидеть ее и понять, как ее надо исправить.

После диктанта мы проводили «работу над ошибками»: каждый участник мог в течение недели прийти на кафедру со своей работой и разобрать с нашими преподавателями допущенные ошибки.

Так что для нас «Тотальный диктант» был не просто ежегодным праздником русского языка, но и непрерывной напряженной работой, к которой мы относились как к своей просветительской миссии. Я до последнего времени делала онлайн-разметку текста.

– Что это такое?

– Это еще одно ноу-хау, которое мы осуществили совместно с «Орфограммкой» (группа программистов, выпускников НГУ). Они разработали очень эффективный веб-сервис автоматической проверки текстов. Если у кого-то нет возможности принять участие в диктанте на одной из очных площадок, это можно сделать через интернет и фактически сразу получить онлайн-разбор своих ошибок. Эта технология требует особой работы с текстом диктанта, надо не просто ввести правильный вариант, но и предусмотреть все возможные ошибки в написании каждой буквы, каждого знака препинания, каждого пробела, чтобы отделить опечатки от настоящих ошибок, надо дать объяснение всех потенциальных ошибок, которые только могут быть допущены. Вот эту работу я и делала вплоть до того дня, когда в адрес университета прозвучали необоснованные обвинения со стороны Ольги Ребковец. После этого сотрудничество с фондом «Тотальный диктант» для меня лично невозможно. Я оцениваю это выступление как недопустимый пиар-ход с целью привлечения внимания к диктанту по принципу «лишний скандал если и повредит репутации, то будет способствовать популярности». Это игра на чувствах всех преданных участников акции, всех выпускников, для которых диктант давал возможность в очередной раз прийти в университет, просто встретиться с друзьями или с головой окунуться в проверку. А это ведь тоже одна из форм работы с выпускниками, причем не с отдельными яркими личностями, а в массовом формате.

– Когда и почему начались разногласия между НГУ и фондом «Тотальный диктант»?

– Никаких принципиальных разногласий никогда не возникало. На протяжении всех этих лет велась рутинная работа, какие-то потребности акции университет как образовательное учреждение может поддержать, другие потребности обеспечивают коммерческие партнеры. Руководство университета всегда шло нам на встречу, выручало в самых критических ситуациях, когда само существование Тотального диктанта было под угрозой. Определяющую роль в этом отношении сыграл в свое время чл.-кор. РАН Сергей Викторович Нетесов. Он сам не раз писал диктант, приходил на курсы «Русский по пятницам». Неоднократно в диктанте принимала участие проректор НГУ Светлана Геннадьевна Саблина. Ректор университета, физик, академик РАН Михаил Петрович Федорук каждый год писал диктант, очень неформально и душевно открывал наши конференции, провожал нас в первый автопробег «Тотального диктанта» от дверей НГУ, поддерживал наше участие в стратегических сессиях Тотального диктанта. Многие деканы разных факультетов приходили на диктант, приводили своих друзей и коллег. Такого «звездного» состава участников нет нигде в мире. И это «звезды» не шоу-бизнеса, а выдающиеся ученые – выпускники нашего университета.

Тотальный диктант начинался как волонтерский просветительский проект, и в этом была его сила. В какой-то момент организаторы поставили перед собой цель привлечения как можно большего количества участников, а это естественно потребовало совсем других затрат. Стала усиливаться коммерческая составляющая. Новосибирск, по инициативе руководства фонда, перестал быть «Столицей» проекта и получил почетный статус «Родины» проекта. Нас поставили перед фактом перемещения в Москву конференции Тотального диктанта, которая имела для нас принципиальное значение. Тотальный диктант переориентировался на другие команды, федеральный и международный размах акции потребовал новых ресурсов и организационных рычагов. Поэтому в первых числах сентября 2019 года из состава Экспертного совета вышли многие филологии, не только новосибирские, но и коллеги из других городов. НГУ стал рядовой площадкой Тотального диктанта, вступили в действие новые организационные правила, по которым внешний для университета организатор, которого находит и утверждает фонд «Тотальный диктант», заключает с площадкой соглашение и в рамках этого соглашения ведет работу.

В последние годы команду Тотального диктанта покинуло немало людей, вложивших в него душу и сердце, многие уходили с чувством разочарования, со слезами. Но никто не выдвигал фонду «Тотальный диктант» никаких обвинений или упреков, потому что для каждого из нас сама идея проведения просветительской акции, направленной на популяризацию русского языка, современной русской литературы, важна и дорога. Даже при наличии принципиальных расхождений в трактовке конечных целей и методов их достижения, мы не хотели повредить репутации проекта, осознавая его ценность для общества.

Если Тотальный диктант действительно хотел провести в этом году акцию на площадке Новосибирского государственного университета, то надо было прежде всего обратиться непосредственно в НГУ и получить ответ. В прошлые годы, перестав быть столицей Тотального диктанта, даже в условиях пандемии, НГУ предоставлял возможность проведения диктанта. Сам собой диктант не организуется, для его проведения надо приложить немалые усилия. Но это теперь задача новосибирских организаторов, которым, конечно, публичные высказывания Ольги Ребковец в адрес университета сильно осложнили работу.

– Вы говорили, что относились к «Тотальному диктанту» как к просветительской миссии. После фактического ухода из проекта вы с коллегами ведете какую-то работу в этом направлении?

– Мы продолжаем совершенствовать онлайн-курс по русскому языку, который размещен на сайте Новосибирского государственного университета. На основе разработанных для него технологий проводится онлайн-версия Тотального диктанта. Любой желающий, независимо от возраста, может пройти этот курс в удобное для себя время и совершенно бесплатно, подготовиться с его помощью к написанию Тотального диктанта онлайн.